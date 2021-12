Oroscopo di Paolo Fox 25 dicembre: amore al top questo sabato di Natale

Ariete – Molte sono ancora le indecisioni sulla vostra storia d’amore, tuttavia cercate di non rovinarvi in questo giorno così speciale. Sul lavoro, la fretta è una cattiva consigliera, non andate di corsa.

Toro – Ottimo per l’amore questo fine settimana con Luna e Venere favorevoli; un vero e proprio dono del Natale. Se avete delle attività indipendenti, mi raccomando ridimensionate le spese.

Gemelli – Un sabato sottotono per voi a Natale in amore, piccole polemiche potrebbero infierire sul vostro rapporto di coppia. Sul lavoro, lascia passare queste ore senza prendere decisioni.

Cancro – E’ Natale, cerchiamo di non ritornare su vecchie questioni che potrebbero ledere il vostro rapporto di coppia. Non è escluso che arrivino ottime occasioni per il vostro lavoro.

Leone – Questa giornata di Natale, nasce per voi con pianeti interessanti per l’amore. Anche sul lavoro si prospettano stelle vincenti per chi è stato fermo sino ad ora.

Vergine – Un Natale molto forte ed impegnato, a livello emotivo in amore. Sul lavoro potreste rinnovare vecchi accordi, state attenti alle piccole dispute che vi mandano fuori strada.

Bilancia – Questa settimana invita alla pace, prendetevi una pausa dalle discussioni con il partner. La questione lavorativa e finanziaria è un po’ incerta: non fate il passo più lungo della gamba.

Scorpione – Vi consiglio di avere la massima attenzione, Natale potrà essere fonte di polemica. Sul lavoro fate lo stesso, massima cautela, non arrabbiatevi e non perdete di vista gli obiettivi.

Sagittario – Giornate un pò agitate per l’amore, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere in questi giorni. Sul lavoro agisci con calma e non fare passi azzardati.

Capricorno – Il giorno di Natale nasce con Luna e Sole favorevoli, quale miglior giorno per riappacificarsi? Questo Natale, poi, vi porterà dolci doni anche sul lavoro.

Acquario – Le stelle vi hanno anch’esse un dono per questa giornata speciale, approfittatene! Sul lavoro, avete già cambiato mansione probabilmente, meglio così.

Pesci – La situazione generale vi invita alla prudenza. Proprio a Natale potrebbero ritornare vecchie polemiche. Sul lavoro il recupero è certo, ma questa giornata sembra essere sottotono.

