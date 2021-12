“non-lo-auguro-a-nessuno”,-valentina-de-biasi-svela-il-dramma-del-parto

Mercoledì 1 dicembre gli ex concorrenti di Temptation Island Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno raccolto il frutto della loro storia d’amore



Dopo un parto molto travagliato è nata la piccola Giulia. Si è sfiorato il dramma. Ecco perchè

Valentina De Biase e Oronzo Carinola sono stati i protagonisti assoluti dell’edizione 2018, la sesta della serie, di Temptation Island il popolare reality show di Canale 5.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Temptation Island, Valentina e Tommaso criticati da una ex coppia del reality

Valentina, all’epoca 25 anni e Oronzo sono entrati in gioco, dopo dieci anni di fidanzamento per capire se era arrivato il momento di fare il grande passo. La partecipazione allo show in realtà è stata complicata e ad un certo punto l’amore sembrava davvero finito. La storia racconta che poi le cose sono andate diversamente.

La coppia vive ancora una splendida storia d’amore, amore coronato lo scorso 1 dicembre dalla nascita della piccola Giulia. Ma la nascita di Giulia è stato un momento molto doloroso e complicato che ha addirittura rischiato di sfociare in dramma.

Valentina De Biasi racconta il dramma del parto di Giulia

A spiegare tutto è stata l’influencer dal proprio seguitissimo account Instagram, oltre 261.000 followers.

—>>> Leggi anche: Isola dei Famosi, Brando Giorgi come in Cast Away: il motivo della scelta

Come detto Giulia è nata a Palermo il 1 dicembre 2021, l’annuncio arriva proprio da Valentina che in un post dove mette come foto un fiocco rosa e scrive: “Alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia”. E ancora: “Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza” sottolineando come la Vita li sta mettendo alla prova e che sperano presto di averla tra le braccia.

Passano i giorni, 23, e da Valentina, Oronzo e Giulia non arrivano comunicazioni. Poi improvvisa la Instagram Stories che svela tutto.

Visibilmente commossa e con la piccola che dorme serena in culla la De Biase spiega che la bambina è nata prematura, di 36 settimane e 6 giorni e che è stata colpita da un virus.

La bambina è stata in terapia intensiva, “Un mese che non auguro a nessuno”. Un mese intenso e complicato ma che, grazie ai medici, è finito nel migliore dei modi. Oronzo, Giulia e Valentina sono a casa insieme a festeggiare il primo Natale della nuova famiglia.

The post “Non lo auguro a nessuno”, Valentina De Biasi svela il dramma del parto appeared first on Ck12 Giornale.