Gabriele Giorgio Caduta Libera, chi è e quanto ha vinto: la fidanzata

Sarà Gabriele Giorgio il protagonista della seconda puntata dei Campionissimi di Caduta Libera, chi è e quanto ha vinto: la fidanzata.

Seconda puntata serale di Caduta Libera, il quiz show di Gerry Scotti e che vede in campo i campionissimi di queste ultime edizioni. Dopo Nicolò Scalfi, nella puntata di questa sera vedremo sfidare alle botole alcuni big e altri concorrenti un campione che si è fatto notare nel 2019.

Stiamo parlando di Gabriele Giorgio, classe 1986 e originario di Pesaro, il quale rimase in carica per ben 35 puntate e che grazie a Caduta Libera ha visto drasticamente cambiare la sua vita. A Tv Sorrisi e Canzoni, il campionissimo del quiz show ebbe parole di elogio per Gerry Scotti.

“Gerry è il mio conduttore preferito e da anni seguivo il suo gioco, che mi sembrava quello più nelle mie corde” – ha raccontato – “Così, quando mi sono sentito pronto, ho scritto per partecipare e mi hanno contattato quasi subito”. La sua partecipazione al programma è stata davvero fortunatissima, anche se non tanto quanto quella di altri campioni, come appunto Nicolò Scalfi.

Cosa sapere su Gabriele Giorgio: che grande campione a Caduta Libera

Gabriele Giorgio – che era disoccupato al momento della partecipazione al quiz televisivo -ha vinto la bellezza di 316 mila euro. Legatissimo a sua sorella Valeria, è stata proprio la giovane donna a spiegare che suo fratello in questi 15 anni in cui non ha lavorato ha potuto studiare molto. Sforzi, i suoi, che sono stati insomma ricompensati.

Nel corso della trasmissione televisiva, il campione di Caduta Libera – che non possiede profili social – ha voluto fare una confessione sulla sua vita privata. Legato alla famiglia e residente a Pesaro, sembra sia fidanzato sin dal 2017 con Jessica. Non sappiamo però a oggi quali siano i loro rapporti, visto che dopo l’avventura in tv non è mai più riapparso pubblicamente.

Come detto, il campione è arrivato a Caduta Libera dopo anni di preparazione e i risultati si sono visti. Ha raccontato che per allenarsi al quiz show ha letto sempre molto, a partire dai quotidiani, e questo gli ha permesso di migliorare giorno per giorno in vista dell’appuntamento televisivo. Come molti altri campioni di quiz show, anche Gabriele Giorgio è appassionato di cruciverba.

