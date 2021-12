Euro, la moneta da 1 cent che ne vale 6mila: il tesoro che puoi avere in tasca | Guarda

Monete che valgono una fortuna. Ce ne sono molte e nella maggior parte dei casi neppure lo sappiamo. Monete rare e ricercate dai collezionisti, per gli errori in fase di conio o perché magari sono in edizione limitata. E ora che le monete da 1 e 2 centesimi di euro stanno per essere ritirate, ecco che il loro valore da un punto di vista del collezionismo cresce. Insomma, fareste bene a conservarle, perché potrebbero acquisire nel tempo valori molto alti.

Ma già oggi vi è una moneta da 1 centesimo il cui valore è assolutamente… spropositato: viene quotata anche più di 6mila euro. Si tratta di una moneta da 1 cent con un clamoroso errore di conio. Nella sua versione corretta, l’immagine mostra infatti il Castel del Monte in Puglia. Quella errata, e ricercatissima, riporta invece la Mole Antonelliana, solitamente rappresentata sulla moneta da 2 centesimi.

Ma non è tutto. A rendere unica questa moneta c’è anche il fatto che ha il diametro e in generale le dimensioni di una moneta da 2 centesimi di euro, ossia 18,75 millimetri. Un doppio errore più unico che raro che ha fatto schizzare il valore della monetina, come detto, a circa 6mila euro. Si stime che siano state coniati circa 7mila esemplare della moneta da 1 cent con Mole Antonelliana, anche se la gran parte di queste fu subito ritirata quando ci si rese conto dell’errore. E dunque, in circolazione, ce ne sarebbero solo un centinaio di esemplare, ricercatissimi dai collezionisti di tutta Europa.