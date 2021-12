esplosione-in-garage,-una-vittima-e-un-ferito-grave

Esplosione in garage forse causata da una tanica di benzina: la vittima era un insegnante del posto originario della Calabria

Tragedia in una garage a Carpi. Un giovane di 27 anni, Giovanni Bozzolo, ha perso la vita a seguito di un’esplosione con incendio.

Era originario di Tropea, in provincia di Vibo Valentia e nella città emiliana insegnava a scuola presso l’istituto Fanti. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un’altra persona, di un anno più giovane, che ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Cesena.

La vittima era figlio del fotoreporter Vittorio Bozzolo e secondo una prima ricostruzione stava facendo una lavoro di manutenzione alla propria auto, insieme all’amico rimasto coinvolto. Proprio con quella vettura sarebbe dovuto tornare in Calabria per trascorrere in famiglie le festività natalizie.

Esplosione in garage a Carpi, grave l’amico

Sono stati i condòmini a lanciare l’allarme. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto purtroppo non c’era niente da fare per il giovane insegnante mentre l’amico è stato portato con l’elisoccorso in ospedale per le gravi ferite su tutto il corpo.

Da chiarire le cause. Forse nel garage c’era una tanica di benzina e a provocare la tragedia sarebbe stata una scintilla. Sulla tragedia è intervenuto il sindaco della città calabrese, Giovanni Macrì. “Giovanni Bozzolo era un ragazzo in gamba, amato da tutti per la sua bontà e la sua crudele sorte ci stringe il cuore”, ha detto, dando un abbraccio simbolico alla famiglia colpita così duramente. “Sarai sempre con noi giovane figlio di Tropea”, ha concluso.

Incendio in un garage a Carpi, ferito 26enne, grave a Cesena. Ieri sera nello scoppio è morto un giovane insegnante #ANSA https://t.co/tpGCUFM71e — Ansa Emilia-Romagna (@Ansa_ER) December 24, 2021

