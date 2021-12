Chi è Roberta Giarrusso: ecco tutto sull’attrice di Carabinieri

Roberta Giarrusso è un’attrice originaria di Palermo che ha iniziato la sua carriera in tv partecipando a Miss Italia e ospite di Gerry Scotti.

L’attrice Roberta Giarrusso è stata una delle ospiti, insieme a Nicola Savino, della puntata del 23 dicembre, del game show “Caduta Libera Campionissimi“, condotto da Gerry Scotti. Al centro della botola ci sarà Gabriele Giorgio, il super campione che in 35 puntate ha conquistato un montepremi di 316.000 euro. (CLICCA QUI per vedere la puntata in streaming su Mediaset Infinity)

POTREBBE INTERESSARTI: Oscar Cecovig, chi è il cantante di The Voice Senior: carriera e curiosità

Chi è Roberta Giarrusso

Il vero nome dell’attrice è Roberta Anna Silvia Giarrusso, ed di lei sappiamo che è nata a Palermo il 24 febbraio 1982. Giarrusso ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo come attrice di commedia nel 1997. Nel 2001 è riuscita a partecipare grazie alla sua bella presenza e fascino a “Miss Deborah Sicilia” e “Miss Cinema di Sicilia”, mentre al concorso nazionale di “Miss Italia” ha conquistato il titolo di “Miss Televolto”.

Nel 2002 appare per la prima volta in tv co-conduttrice di “Viva Miss Italia”, mentre l’anno dopo fa parte di uno spot pubblicitario per un’azienda che produce prodotti per la cura del corpo, della casa e del bucato. Sempre nel mondo della tv diventa famosa per aver interpretato molti polizieschi nella sua carriera, come “Carabinieri” su Canale 5, “Il commissario Manara”, “Squadra antimafia – Palermo Oggi”.

Mentre sulla Rai appare nelle fiction di “Che Dio ci aiuti”, “Non è stato mio figlio”, “Sacrificio D’Amore” e “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti. Giarrusso continua le sue apparizioni in tv partecipando ai programmi di “Tale e Quale Show” e “Pechino Express” del 2018 insieme al suo compagno e attuale marito. +

POTREBBE INTERESSARTI: Gabriele Giorgio Caduta Libera, chi è e quanto ha vinto: la fidanzata

Della sua vita privata sappiamo che è sposata con l’imprenditore e produttore Riccardo Di Pasquale, conosciuto proprio sul set. I due stavano lavorando per il film di “MMA Love Never Dies”, di cui lei era una delle attrici del cast, mentre lui il produttore. Tra una scena e l’altra è scattato l’amore e la loro relazione è stata coronata dalla nascita della loro figlia Giulia nel luglio del 2017.

The post Chi è Roberta Giarrusso: ecco tutto sull’attrice di Carabinieri appeared first on Ck12 Giornale.