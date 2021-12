caduta-libera,-maria-grazia-grimaldi-fa-il-botto:-cifra-da-capogiro

La professoressa Maria Grazia Grimaldi ha conquistato la seconda puntata di Caduta libera – Campionissimi: scopriamo quanto ha vinto.

Continua a regalare emozioni lo speciale natalizio di Caduta libera dedicato ai “Campionissimi”, in onda in prima serata su Canale 5 per un totale di quattro appuntamenti. Giovedì 23 dicembre è andata in scena la seconda puntata del game show, che ha visto trionfare Maria Grazia Grimaldi.

Originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, lavora a Udine come insegnante. La campionessa è da tempo fidanzata e recentemente, come da lei stessa raccontato a Gerry Scotti, è andata a convivere con il suo compagno. Maria Grazia aveva già preso parte a Caduta libera nel gennaio del 2016 portandosi a casa 82,500 euro.

Caduta libera – Campionissimi: il trionfo di Maria Grazia Grimaldi

A iniziare al centro dello studio la seconda puntata di Caduta libera – Campionissimi è stato il grande favorito Gabriele Giorgio: in passato, per un totale di 35 puntate, aveva vinto un montepremi complessivo di 316mila euro. La sua scalata nello speciale natalizio si è tuttavia arrestata poco prima del gioco finale.

A beffarlo in dirittura d’arrivo è stata Maria Grazia Grimaldi, che lo ha battuto quando mancava ormai una sola sfida. La professoressa, dopo aver preso il suo posto al centro dello studio, ha subito avuto la fortuna dalla sua parte trovando nel “piede” nero il bottino massimo di 100mila euro, tra gli applausi di tutto il pubblico e lo stupore di Gerry Scotti.

Successivamente Maria Grazia ha eliminato l’ultimo sfidante, Lorenzo, incrementando il corposo montepremi di altri 10mila euro. La sfida finale dei Dieci passi ha poi visto la professoressa rispondere a tutte e dieci le domande e vincere così i 110mila euro in gettoni d’oro. Una cifra da capogiro. Dopo l’incredibile trionfo Maria Grazia Grimaldi, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare il suo “adorato zio” che l’ha “guardata da lassù”.

Adesso Caduta Libera – Campionissimi vedrà altre due puntate tra la fine di dicembre e la prima settimana di gennaio. I vincitori dei primi tre appuntamenti saranno presenti tra gli sfidanti della quarta e ultima puntata, che decreterà il Campionissimo 2021 di Caduta Libera. Giovedì 30 dicembre scopriremo chi sarà l’altro super campione, dopo Nicolò Scalfi e Maria Grazia Grimaldi.

