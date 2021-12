Carriera e curiosità su Annapaola Manfredonia: chi è la Dottoressa Smile di Real Time, cosa c’è da sapere su di lei.

Su Real Time arriva una nuova protagonista della televisione italiana: stiamo parlando di Annapaola Manfredonia, alias la Dottoressa Smile, come si chiama il nuovo format che la donna conduce sul canale tematico. Si tratta del primo smile makeover “Ristrutturazione del sorriso” del nostro Paese in televisione.

La trasmissione che Annapaola Manfredonia conduce è prodotta da Nando Moscariello con Vivi la vita srl e ha preso il via nella serata del 22 dicembre, con un appuntamento speciale. Nel corso del format, vediamo la dottoressa alle prese con pazienti alla ricerca di un sorriso degno di essere chiamato tale.

Odontoiatra napoletana conosciutissima, la donna è ora pronta a diventare una vera star della televisione: in molti sono pronti a scommettere che il format otterrà un grande successo. Laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia, Annapaola Manfredonia è anche una mamma di famiglia molto attenta.

Annapaola Manfredonia, ecco cosa sapere sulla Dottoressa Smile

Saranno tre i primissimi pazienti della odontoiatra partenopea nel corso del format in onda su Real Time: si tratta di Ida, Gustavo e Lucrezia. Tutti e tre, ovviamente, hanno un rapporto davvero complicato con il proprio sorriso, in particolare Lucrezia, la più giovane, la quale di fatto per tale ragione non sorride mai.

A loro ci pensa Annapaola Manfredonia, la cui carriera professionale è iniziata molti anni fa, ma che ha avuto un notevole successo. La stimata professionista nel 2008 a Los Angeles si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette. Quindi ha importato in Italia dagli Usa una speciale tecnica di sbiancamento.

Sposata con Mimmo, madre di due figli e legata a Nalda, la sua governante di fiducia, Annapaola Manfredonia si occupa attualmente in particolar modo di mock-up dentali personalizzati sui singoli pazienti. Ama trascorrere i momenti della sua vita privata tra aperitivi in barca e feste private. Inoltre, ama moltissimo viaggiare e ha visitato oltre 80 Paesi del mondo.

