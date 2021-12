whatsapp-business,-nuova-funzione-per-imprenditori-e-professionisti

Su WhatsApp Business arriva una nuova scorciatoia per accedere alle risposte rapide: ecco i dettagli della nuova funzionalità.

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia. Oltre alla classica versione nota a tutti esiste da qualche anno anche una piattaforma alternativa pensata per imprenditori e professionisti, che consente di dare visibilità ad aziende, prodotti o servizi attraverso l’interazione diretta con i clienti. Stiamo parlando di WhatsApp Business.

L’applicazione permette di creare messaggi predefiniti, rispondere in modo più veloce e creare cataloghi senza un sito web. Insomma, una versione particolarmente utile non solo per inviare comunicazioni importanti ai propri clienti, ma anche per fornire assistenza e informazioni. Oltre ai messaggi testuali sono compresi anche quelli multimediali. La versione Business può essere utilizzata sia sui dispositivi Android che iOS.

WhatsApp Business, una nuova scorciatoia per le risposte rapide

Per migliorare l’esperienza degli utenti, WhatsApp continua a introdurre periodicamente novità. Questa volta la popolare app di messaggistica sta rilasciando una nuova funzionalità per rendere ancora più semplice e variegato l’uso delle risposte rapide nella piattaforma Business. Grazie ad esse è possibile riutilizzare i messaggi più frequenti.

Le comunicazioni predefinite possono essere inviate direttamente dalla chat, o come allegato o direttamente dal campo di testo attraverso il simbolo “/”. L’ultima novità riguarda l’introduzione di un’ulteriore modalità di accesso alle risposte rapide, che è stata integrata nel menù delle azioni della chat attraverso un simbolo simile a una saetta. Al momento la funzione sarebbe tuttavia disponibile solo per chi ha aderito alla versione beta di WhatsApp Business.

Le scorciatoie sono particolarmente utili a tutti coloro che devono rispondere a più domande simili. La maggior parte delle volte infatti chi possiede un account Business deve fare i conti con la ripetitività delle informazioni richieste dai potenziali clienti: le risposte rapide facilitano senza dubbio il lavoro senza eccessive perdite di tempo.

Per impostarle, come spiegato nelle Faq di WhatsApp, occorre toccare Altre opzioni, poi Strumenti attività e Risposte rapide. Successivamente è necessario toccare l’opzione Aggiungi, per poi creare il messaggio desiderato. Una volta scritto, per impostare la scelta rapida da tastiera basta selezionare Collegamento rapido e toccare Salva.

