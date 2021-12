Tina Cipollari parla del nuovo fidanzato: chi è Alfredo

Tina Cipollari ha un nuovo compagno. L’opinionista di Uomini e Donne non l’ha ancora presentato alla famiglia e ha spiegato il motivo

Il cuore di Tina Cipollari abituato purtroppo a tante delusioni, è tornato a battere. Prima il divorzio da Kikò Nalli, poi lpaddio con il ristoratore Vincenzo Ferrara, la 56enne volto storico di Uomini e Donne non trova pace in amore.

Ma adesso pare che le cose siano finalmente cambiate. Intervistata da Vero ha svelato l’idendità del nuovo compagno che si chiama Alfredo, un uomo lontano dai riflettori dello spettacolo e dal chiacchiericcio del gossip.

“Non voglio esporlo, correre troppo“, ha detto come se volesse protteggerlo tant’è che Mattias, Gianluca e Francesco, i tre figli, non l’hanno ancora conosciuto e l’hanno solo visto da lontano.

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro”, ha dichiarato, definendosi poco fortunata in amore perché le sue storie non durano mai molto tempo.

Tina Cipollari, cosa si conosce del nuovo compagno

Di lui non si sa molto. Tina non ha fornito molte informazioni sul suo conto. Al momento ci sono solo indiscrezioni e una di questa è che l’uomo pare abiti a Roma come lei. Non si conosce la professione né l’età e pare che la loro storia vada avanti dalla scorsa estate, da quando si sono conosciuti.

Nel corso dell’intervista ha solo accennato a quel “signore di Firenze” – riferendosi a Vincenzo Ferrara – quando ha detto che i figli hanno già conosciuto lui e ora vuole andarci piano in questa storia. Si è sempre detto che con il ristoratore il rapporto sia finito dopo un tradimento di lui.

