romina-carrisi,-rivelazione-sulla-sorella-ylenia:-“non-ne-parlo-mai”

Romina Carrisi-Power ha mostrato in tv una foto con la sorella Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993. Oggi Ylenia avrebbe cinquantuno anni, e il ricordo di quella sorella maggiore, vissuta così poco, ha commosso Romina Jr.

Le feste natalizie in casa Carrisi sono sempre state un po’ amare. Il ricordo di Ylenia, scomparsa nell’ultimo giorno dell’anno, in America, non permette alla famiglia di affrontare con serenità momenti del genere. Per Romina Jr. Carrisi, che aveva appena sei anni quando sua sorella maggiore è scomparsa, il dolore ha a che fare con un evento poco compresibile e straziante.

La foto abbracciata a Ylenia

Nel programma Oggi è un altro giorno Romina è ormai ospite fissa. Per questo la figlia di Albano e Romina Power ha deciso di affrontare un argomento per lei molto delicato con Serena Bortone. Infatti, nella puntata di oggi ha mostrato una foto con la sorella Ylenia.

La conduttrice aveva ospitato le maestre d’asilo delle sue ospiti, e tra queste c’era anche quella di Romina Jr. Carrisi. La maestra ha raccontato che Romina da piccola era una bimba molto affettuosa e dolce. Subito dopo ha anche svelato una piccola curiosità…

Si tratta di una storia davvero tenera. Pare infatti che la figlia di Albano avesse l’abitudine di abbracciare molto forte le persone e stringere tantissimo le sue braccia intorno al collo. E questa cosa è rimasta impressa all’ormai anziana insegnante, anche se sono passati molti anni. Spesso la piccola Romina la abbracciava così stretta da mozzarle il respiro!

La manzanza di Ylenia

Per spiegare tale comportamento infantile Romina ha confessato che era una sua abitudine stringere fortissimo le persone a cui voleva bene. E questo perché soffriva della sindrome dell’abbandono. Poco dopo Romina ha tirato fuori una foto con la sorella Ylenia scomparsa. Anche lì, nella fotografia, stava avvenendo un abbraccio.

Quella foto era stata scattata il primo giorno di scuola di Romina. E la piccola, spaventata, stringeva forte la sorella maggiore, in cerca di protezione.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Albano Carrisi rivela: “Ho parlato con 2 persone, so che fine ha fatto Ylenia”

Romina ha dichiarato di aver voluto condividere con il programma la foto anche perché la Bortone e gli altri sono per lei come una seconda famiglia. “Hanno saputo tutti quello che è successo”, ha detto poi la ragazza. “Io non ne parlo mai, però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”.

The post Romina Carrisi, rivelazione sulla sorella Ylenia: “Non ne parlo mai” appeared first on Ck12 Giornale.