roma-sampdoria-1-1,-gabbiadini-risponde-a-shomurodov:-tabellino-e-highlights

I giallorossi si fanno riprendere dai blucerchiati nel finale. Occasione mancata

Roma-Sampdoria, tabellino e highlights

Roma-Sampdoria, tabellino e highlights

Roma-Sampdoria, tabellino e highlights – La Roma si fa riprendere una partita che poteva portare a casa dopo aver trovato un sudato vantaggio con Shomurodov nel secondo tempo. La Sampdoria di Roberto D’Aversa si dimostra un’avversaria ostica da affrontare nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. I giallorossi non trovano facilmente la rete, ma ancora di più, si fanno sorprendere al momento della prima vera e propria discesa a rete dei blucerchiati. Prima del pareggio genovese all’80’, l’unica azione pericolosa degli uomini di D’Aversa era stato un palo dell’ex Inter Antonio Candreva. Dopo la brillante vittoria contro l’Atalanta, la formazione di casa non riesce quindi a bissare un successo prenatalizio che avrebbe definitivamente lanciato, anche in classifica, la squadra allenata da José Mourinho, con sua somma delusione. Proprio Gabbiadini è riuscito a sorprendere Smalling e compagni, per quanto gli sforzi di giocatori come Zaniolo e Mkhitaryan non fossero stati ripagati, infrangendosi tra le maglie blucerchiate della difesa ospite. La Roma dopo il pareggio avversario si è buttata tutta in avanti, ma senza riuscire a incidere nel finale e trovare la rete decisiva per i tre punti. Tante le occasioni da rete per i padroni di casa, ma la manovra offensiva degli uomini di Mourinho non basta a fare meglio degli ospiti negli ultimissimi minuti di gara. Per la Sam si tratta invece di un ottimo 1-1 in una trasferta molto difficile.

Potrebbe interessarti anche: Juventus-Cagliari 2-0: Kean e Bernardeschi regolano i sardi

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Roma-Sampdoria 1-1: Tabellino e Highlights Reti: Shomurodov 72’, Gabbiadini 81’ Roma (3-5-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Vina (Shomurodov 67’), Mkhitaryan, Cristante, Veretout (El Shaarawi 67’), Karsdorp, Zaniolo, Abraham (Felix 47’).

Allenatore: José Mourinho Sampdoria (4-4-2): Falcone, Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski (Ciervo 77’), Askildsen (Yepes 89’), Ekdal (Ferrari 37’), Adrien Silva, Candreva (Depaoli 89’), Caputo (Quagliarella 76’), Gabbiadini.

Allenatore: Roberto D’Aversa Arbitro: Piero Giacomelli Ammoniti: Bereszynski, Falcone, Askildsen Espulsi: – Highlights QUI

The post Roma-Sampdoria 1-1, Gabbiadini risponde a Shomurodov: tabellino e highlights appeared first on Ck12 Giornale.