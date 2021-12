Cosa sapere su Oscar Cecovig, chi è il cantante di The Voice Senior: carriera e curiosità, il suo annuncio sui social network.

Sono diversi i cantanti in gara a The Voice Senior che hanno già spoilerato – nelle scorse settimane – la propria presenza al talent show di Raiuno qualche ora prima di esibirsi. Si tratta di registrazioni, per cui questo rientra nella normale prassi. Tra coloro che partecipa al talent, c’è un artista che ha un passato abbastanza importante.

Stiamo parlando di Oscar Luigi Cecovig, classe 1960, il quale ha annunciato la sua presenza al talent show che va in onda su Raiuno appunto con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Il cantante che arriva stasera in televisione dopo diversi anni ha una carriera importante, iniziando a cantare fin da bambino.

Quindi, a 27 anni prende lezioni dal Maestro Ettore Righello, facente parte dell’orchestra RAI. Tra i suoi maestri e collaboratori ci sono musicisti del calibro di Paolo Barbieri, Emilio Soana, Davide Ghidoni e Lorenzo Poli, per citarne alcuni, tutti facenti parte all’epoca della scuola cosiddetta milanese.

Cosa sapere su Oscar Cecovig, il cantante torna a The Voice Senior

In seguito Oscar Cecovig canta in quelle che sono considerate ancora oggi delle Big Band, dirette dal grandissimo musicista, il Maestro Beppe Baldi, che è arrangiatore e polistrumentista. Il cantante in quegli anni è molto attivo anche nei piano bar e feste private e si approccia a variegati generi.

Suona tra l’altro Blues, Funky, Rhytm And Blues con i Kartacanta, la sua band con la quale viene invitato in varie trasmissioni, da Antenna 3 a Telelombardia. In queste occasioni, si esibisce anche portando sul palco di questi show televisivi canzoni melodiche italiane e popolari, dando lustro alla bellezza della canzone italiana.

Oscar Cecovig, che dunque si presenta a The Voice Senior nelle Blind Auditions di questa sera, 23 dicembre, pronto a mostrare le proprie doti canore, è insomma un cantante estremamente veramente versatile, dalla voce soul. Una voce che è un misto di tecnica e di naturalezza.

