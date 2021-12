Oroscopo di Branko 24 dicembre: venerdì di Natale ideale per relax in famiglia

Ariete – Seguite i vostri valori e oggi sarà il giorno più bello in assoluto, ma non dovete ascoltare nessuno. L’equilibrio c’è, prendetevi solo del tempo per agire!

Toro – Oggi c’è un po’ di confusione nell’aria e questo vi rallenta, avete bisogno di un ambiente sicuramente più tranquillo. Che ne dite di fare più movimento? Anche uno sport di resistenza non sarebbe da escludere!

Gemelli – Arriveranno, finalmente, le risposte positive, quelle che aspettate da settimane. Ora siete in grado di superare tutti gli ostacoli: siete in ottima forma, anche dal punto di vista morale!

Cancro – Grazie alla ragione sarete in grado di uscire da una situazione difficile, ma bisogna tenere sotto controllo i movimenti. Occhio all’esaurimento, meglio scaricare lo stress con uno sport acquatico!

Leone – Tutto attorno a te è costruttivo, le relazioni promettono bene e la fortuna è dalla tua parte. Occhio, però, perché state perdendo tempo su situazioni inutili, non serve. Non bisogna cercare tanto per capire il motivo della vostra stanchezza!

Vergine – Bisogna concentrarsi sul passato per fare un bilancio e ripartire. Basta con i sensi di colpa inutile, concentratevi sulla dieta e capite dove sono i problemi!

Bilancia – Bisogna tenere sotto controllo le emozioni, ma l’ottimismo è dalla vostra parte. Occhio alla dieta, deve essere equilibrata!

Scorpione – Bisogna avere più informazioni prima di agire e prendere una decisione. Approfittate delle influenze planetarie, state andando nella direzione giusta!

Sagittario – Siete troppo egocentrici, avete bisogno di rilassarvi: state esagerando e a volte si deve anche capire quando è il momento di rallentare. Cercate di trovare un equilibrio!

Capricorno – Sta per arrivare una bella notizia e la fiducia non vi manca. Così come non vi manca la calma, ma bisogna capire quali sono le mancanze nella dieta!

Acquario – Bisogna restare fedeli a se stessi, alle idee che avete. L’equilibrio c’è, ma bisogna prendere tempo prima di agire. Tutto sarà bello grazie al vostro ottimismo, che non vi abbandona mai!

Pesci – Cercate di non dimenticarvi di voi stesso anche se la vita corre. A volte sentite la necessità di stare da soli, di concentrarvi sulle vostre priorità!

