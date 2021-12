nathalie,-l’ex-vincitrice-di-x-factor:-vive-in-camper,-ecco-il-motivo

Nathalie ha partecipato anche al Festival di Sanremo e oggi ha una vita da ‘nomade’: che fine ha fatto la cantante

Vi ricordate di Natalia Beatrice Giannitrapani? Forse a molti questo nome non dirà nulla perché il pubblico l’ha come Nathalie, la cantante che ha partecipato all’edizione del 2010 di X Factor.

È un bel po’ di tempo che non si vede sul piccolo schermo. Che fine ha fatto? L’ultimo lavoro risale al 2018 con l’album intitolato Into the Flow. Sono quindi tre anni che non pubblica nulla. Un tempo a volte necessario per gli artisti in cerca di ispirazione o alla ricerca di nuove melodie.

Anche per lei le cose stanno così e la sua ricerca è continua tanto da tarci un taglio con la vita precedente e vivere la quotidianità in tutt’altro modo. Intervistata dal settimanale Di più 24, la 42enne ha raccontato che oggi vive in un camper.

Nathalie, la vita in un camper: “È la dimensione ideale”

Al settimanale ha detto che “stare sempre in viaggio aiuta a essere felice“. È attratta dall’idea di potersi sposare tutte le volte che vuole, riuscendo così a scoprire posti nuovi: “Il camper è la mia dimensione ideale”.

Una vita in movimento ma con delle certezze fisse. Continuerà a fare musica e ora sta lavorando a nuovi brani nella sala di registrazione che ha installato sul camper. Dotato di batteria a energia solare, perennemente in giro lavora e trova ispirazioni.

In questi anni si è mantenuta insegnando come si scrivono canzoni all’Università Luiss di Roma ed è stata giurata del muro di All together now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Ma adesso è arrivato il momento di nuovo album e non è escluso neanche un ritorno a Sanremo. Al festival ha partecipato nel 2011 con la canzone Vivo sospesa.

