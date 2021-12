Mara Venier alla Vita in Diretta: sarà protagonista di un videoclip musicale

Mara Venier è tra le conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano, ma prossimamente la vedremo in un video musicale di un suo caro amico.

Mara Venier è stata ospite mercoledì 22 dicembre al programma di Rai1 “La vita in diretta“, e ha parlato della sua nuova esperienza insieme a Shel Shapiro. Il cantante, produttore discografico e attore britannico ha voluto espressamente la Venier come sua musa per il suo nuovo brano “La leggenda dell’amore eterno”.

La presentatrice di “Domenica In” ha raccontato ad Alberto Matano ha raccontato alcuni divertenti aneddoti sulla loro amicizia e il dietro le quinte del videoclip di Shapiro. Nel video Shel e Mara si scambiano gesti e sguardi che trasferiscono al pubblico forti emozioni.

Scritta, composta e prodotta da Shel Shapiro insieme a Filadelfo Castro, “La leggenda dell’amore eterno” è una ballata che riesce a unire le fantasia dell’uomo adulto e lo sguardo sognatore di un bambino. Il cantante è famoso per essere l’ex leader della band “Rokes”, ma nei primi anni ’70 diventa famoso da solista, e si dedica anche alla carriera cinematografica e teatrale.

Poi la presentatrice rivela alcuni ospiti della puntata di Natale, 25 dicembre. Venier rivela che negli studi dello show ci saranno i ragazzi de “Il Volo”. Poi la Venier ironizza dicendo che la lista è molto lunga e ci vorrebbe molto tempo per elencarla.

E’ ritornato oggi Matano in tv, dopo essere scomparso per essere stato in quarantena preventiva. Il giornalista infatti era stato in contatto con una persona a lui cara che aveva contratto il Covid e per una questione di sicurezza si è messo in autoisolamento. Il tampone però è risultato fortunatamente negativo (CLICCA QUI per vedere il programma in streaming su Rai Play).

