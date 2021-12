L’Eredità, la campionessa Alessandra: quanto ha vinto finora

I protagonisti del quiz show L’Eredità, la campionessa Alessandra si sta affermando alla grande: quanto ha vinto finora.

Continua a regalare emozioni il quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana condotto da Flavio Insinna su Raiuno e che ogni sera tiene incollati milioni di telespettatori. Nel gioco, infatti, che sfida ogni sera la concorrenza di Caduta Libera, in onda su Canale 5 per la conduzione di Gerry Scotti, tante sono le fasi emozionanti.

In particolar modo, i telespettatori aspettano l’ora del Triello, che mostra i migliori tre della giornata non solo confrontarsi, ma anche assicurarsi il posto per il giorno successivo, così come quella attesissima della Ghigliottina. In questo ultimo caso, da tre serate consecutive, a regalare emozioni è una concorrente molto giovane e preparata.

Si tratta di una ragazza originaria della provincia di Verona e nello specifico di Legnago, ma che però vive in provincia di Rovigo e lavora a Ferrara. Il suo nome è Alessandra e ha già conquistato il pubblico da casa. Proprio come l’ultimo grande super campione di Caduta Libera, ovvero Michele Marchesi, anche lei è un medico.

Quanto ha vinto finora e chi è Alessandra di Legnago, campionessa dell’Eredità

Di Alessandra infatti sappiamo che è un medico specializzando in radiodiagnostica. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice, nel frattempo è felicemente fidanzata e ci ha tenuto a sottolinearlo nel corso della prima puntata della quale è stata protagonista. Alessandra, che si è dimostrata finora preparatissima, ha frequentato la scuola di medicina estetica.

Nel triello, ieri la campionessa ha affrontato Mattia e la new entry Filippo. Ha battuto la concorrenza portandosi dietro un super bottino e si è presentata così al gioco finale della Ghigliottina con 250mila euro di montepremi. Finora, nelle altre due puntate in cui si era presentata al gioco finale, la giovane medico veneta non era riuscita a sfondare, ma ieri è stata la volta giusta.

Dopo l’amarezza delle prime due puntate, in cui qualcuno tra il pubblico aveva anche avuto da ridire sulla campionessa, i cinque indizi a sua disposizione erano Reni, Salsa, Principessa, Mattinata e Ramazzotti. La ragazza ha compiuto due dimezzamenti e alla fine si è ritrovata con 62.500 euro. Ha scritto correttamente Aurora e ha vinto il montepremi in palio. Oggi punterà a bissare.

