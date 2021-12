il-giallo-di-giovina-“gioia”-mariano-scomparsa-4-anni-fa:-le-ultime-notizie

“Chi l’ha visto?” ritorna sul caso di Giovina “Gioia” Mariano scomparsa da 4 anni dalla provincia di Pescara, una delle ipotesi è un incidente stradale.

Giovina Gioia Mariano è scomparsa l’8 marzo 2017 a Moscufo, in provincia di Pescara. Giovina aveva 60 anni e di lei ne parlerà questa sera mercoledì 22 dicembre, la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto“. La donna fu vista l’ultima volta dal nipote la mattina della sua scomparsa, e da allora nemmeno il suo telefono è raggiungibile.

Giovina era una ex dipendente comunale del municipio di Pescara e su di lei è stata sporto una denuncia per allontanamento. Dopo 4 anni la famiglia chiede al programma condotto da Federica Sciarelli di riportare la luce sul suo caso.

La domanda che attornia chi la conosceva è se la donna si sia allontanata dalla sua abitazione per sua volontà o sia stata rapita. Un interrogativo al quale è difficile rispondere ma che le testimonianze di questa sera a “Chi l’ha visto?” cercheranno di sciogliere.

Di Giovina si sa che viveva sola e e che aveva ereditato ingenti somme di denaro e immobili in eredità. Prima che la donna facesse perdere le sue tracce aveva fatto sapere a suo nipote che avrebbe intrapreso un lungo viaggio.

Le indagini non hanno escluso un incidente in auto, mentre viaggiava con due amici di cui non si sanno i nominativi. Quello che sappiamo è che i due uomini erano delle città di Farindola e Rigopiano, sempre nella provincia pescarese.

Le indagini che andranno in onda stasera mostreranno le testimonianze di un suo cugino, ed il presidente dell’”Associazione Penelope”, l’ente che si occupa di famiglie e amici persone scomparse, Nicodemo Gentile. Saranno fatte delle domande anche ad un agente immobiliare della città di Pianella poiché la vittima di questo episodio pare che avesse intenzione di vendere casa.

I suoi piani erano dunque rimanere in Abruzzo e prendere in affitto un’abitazione più consona ad una sola persona. Mentre la conduttrice Federica Sciarelli ha rinnovato l’appello a testimoniare ai presunti amici della donna. (CLICCA QUI per vedere il programma in streaming su Rai Play)

