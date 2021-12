gf-vip-2021:-manila-cerca-chiarezza-da-alessandro

Manila Nazzaro, attuale concorrente del GF Vip ed ex Miss Italia cerca da Alessandro Bresciano una risposta chiara per capire chi, tra lei, Jessica o Sophie, l’ex modello ha un interesse.

Manila al GF Vip 6 questo pomeriggio chiede in modo diretto ad Alessandro Bresciano con chi vuole intraprendere una conoscenza, se con lei Jessica o Sophie. Il modello Bresciano lo dice chiaramente: “Ad oggi se dovessi mai conoscere una persona sarei più predisposto a conoscere Sophie”, dice crudamente ad Alessandro a Manila.

Poi Alessandro parla del rapporto che ha con Soleil e che non ha interesse per lei in senso romantico, ma ha per lei una grande stima. Alessandro ha conosciuto bene durante il programma e si è creata con l’influencer una semplice amicizia.

A questo punto, dopo aver avuto il rifiuto di Alessandro e aver capito le sue intenzioni rivela che dovrebbe essere più chiaro. Infatti anche un’altra concorrente del reality show, Jessica, aveva creduto che potesse nascere qualcosa tra i due. Jessica e Manila infatti nel pomeriggio si sono ritrovate a discutere a causa dei comportamenti equivoci di Alessandro. (CLICCA QUI per vedere il GF Vip in diretta 24 ore su 24)

Poco dopo la dichiarazione fatta a Manila, Alessandro parla con Sophie in disparte lontano dagli altri coinquilini della Casa. La prima a parlare è la stessa Sophie che ha affermato il suo potenziale interesse per il modello, ma il fatto che lui sia interessato ad una sua amica la frena.

La concorrente per cui Alessandro avrebbe un debole secondo Sophie è Jessica Selassie è il 32enne che afferma che “sanno tutti bene per chi ho l’interesse”. Alessandro poi prosegue dicendo che ha anche rispetto per un altro concorrente del programma Gianmaria. L’imprenditore infatti è stato un ex fidanzato di Sophie.

La concorrente poi afferma di sentirsi libera e tranquilla, mentre l’ex modello la sprona a prendere una decisione e prendersi le sue responsabilità. La giovane modella però crede che sia un colpo alle spalle nei confronti della sua amica Jessica cedere al corteggiamento di Alessandro.

