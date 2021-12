Cosa sapere su Eugenia Munari, chi è la cantante di The Voice Senior: carriera e curiosità, il suo annuncio sui social network.

Ha scelto i social network Eugenia Munari, cantante jazz molto apprezzata, per annunciare la sua partecipazione, nella serata di oggi 23 dicembre, al talent show The Voice Senior, che va in onda su Raiuno. Sono diversi i cantanti in gara a The Voice Senior che hanno già spoilerato – nelle scorse settimane – la propria presenza al talent show.

Lei non ha voluto essere da meno, così siamo andati a scavare un po’ nella sua carriera e nel suo album dei ricordi. Questi ultimi sono indissolubilmente legati al suo papà musicista, Pierino Munari, un’eccellenza nel panorama musicale italiano. Il compianto artista, infatti, venuto a mancare qualche anno fa, era un batterista ed era detto “l’uomo dal polso d’oro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessandro Capasso, cantante e speaker: il ritorno dopo Castrocaro

Vero nome Pietro Commonara, era egli stesso figlio d’arte, essendo anche suo papà Tommaso un affermato musicista. Pierino Munari ha collaborato a centinaia di colonne sonore, suonando tra gli altri con Ennio Morricone, Piero Piccioni, Riz Ortolani e Jerry Goldsmith. Con quest’ultimo ha realizzato le colonne sonore di Papillon e Cassandra Crossing.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> The Voice Senior: chi sono i cantanti alle Blind Auditions

Cosa sapere su Eugenia Munari: la figlia d’arte a The Voice Senior

Batterista anche del maestro Roberto Pregadio in tre edizioni della Corrida condotta da Corrado Mantoni, fu proprio Pierino Munari a introdurre la figlia Eugenia nel mondo della musica. Ha raccontato lei qualche tempo fa: “Da teenager chiedevo a mio padre, ‘della serie papà fammi cantare’ così un giorno, sfinito dalle mie richieste, prese appuntamento con Enrico Ciacci alla RCA”.

In sostanza, giovanissima la ragazza venne portata dal fratello di Little Tony per un provino e “mentre aspettavamo al famoso bar per vederci”, avvenne un altro incontro, quello con Carlo Pes e Jimmy Fontana i quali, dopo una chiacchierata, chiesero alla giovane cantante di intonare qualcosa. Inizia dunque così la carriera di Eugenia Munari.

Una carriera che va avanti ancora oggi: la figlia d’arte è apprezzatissima cantante jazz di brani di artisti memorabili come Cole Porter, George Gershwin, James Taylor, Guy Wood, rivisti in chiave moderna, ma anche di grandi interpreti della musica brasiliana. Eugenia Munari ha anche quattro dischi all’attivo, a partire da “Challenge” (pubblicato dalla Philology Jazz Records).

The post Eugenia Munari, chi è la cantante di The Voice Senior: carriera e curiosità appeared first on Ck12 Giornale.