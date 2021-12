“Cazz**, porca put***, che dolore”. Fedez in ospedale: ridotto così da Chiara Ferragni, la più impensabile delle lezioni | Video

Striscia la Notizia affida un posto nella rubrica “Spetteguless” anche a Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? La simulazione del parto fatta dal rapper. Nel filmato che viene diffuso su Canale 5 uno stralcio della serie tv della coppia “The Ferragnez”, dove nel trailer pubblicato dall’influencer si vedono i due che entrano nello studio dello psicologo per sottoporsi alla terapia di coppia. “Nei giorni in cui è preso male è difficile fare qualsiasi cosa” spiega la Ferragni. E ancora: “Veniamo da famiglie molto diverse, tipo due onde energetiche che… boom”.

Ma il momento più esilarante è quello in cui il cantante prova i dolori del parto. Qui Fedez viene vestito come se fosse in una sala di ospedale, pronto a partorire. Ed ecco che in poco tempo arrivano le prime imprecazioni: “Oh oh – dice cercando di respirare – che caz** stiamo facendo. Ma il tuo dolore non era così lungo, no, no porca put***”.

Immediato il commento al vetriolo del conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio: “Smarrimento, malessere, senso di impotenza, finalmente Fedez prova quello che la gente sente quando dà alla luce un suo pezzo”.