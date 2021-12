Amici di Maria De Filippi batte il GF Vip 2021: la classifica è speciale

“Amici di Maria De Filippi” supera in numero di commenti sui social il GF Vip di Alfonso Signorini. Ecco tutta la lista del 2021.

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, “Amici”, si è aggiudicato i podio dei programmi più commentati secondo la rivista “TvBlog”. La classifica è stata stilata prendendo in considerazione i social nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio allo scorso 15 dicembre del 2021. (CLICCA QUI per vedere in streaming Amici su Mediaset Infinity)

POTREBBE INTERESSARTI: Amici 21, la Prof rimprovera l’allieva: “Sei moscia e finta”

Al secondo posto troviamo il “GF Vip 21” di Alfonso Signorini e al terzo lo show di Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. Il programma della moglie di Maurizio Costanzo ha totalizzato in 183 puntate ha totalizzato 152 milioni di interazioni sui vari social, tra Facebook Instagram e Twitter.

Mentre “Che Tempo Che Fa” ha raggiunto solamente un terzo delle interazioni (45milioni) anche se le puntate sono state in totale 31. Un gradino sotto il podio invece c’è il festival più amato dagli italiani, quello di Sanremo. Proporzionando però il numero delle puntate lo show però guadagnerebbe al primo posto.

Tra i programmi on demand invece, ovvero quelli disponibili nelle piattaforme a pagamento, abbiamo lo show “The Ferragnez“, in cui la coppia Fedez-Ferragni interpreta scene di vita quotidiane in un vero e proprio documentario. In quasi un mese il programma di Amazon Prime Video ha totalizzato quasi 8 milioni e mezzo di interazioni sui social.

POTREBBE INTERESSARTI: Amici 21: Maria De Filippi stuzzica Alessandra Celentano: “È un po’ str**za”

Sempre sulla piattaforma di streaming di film e serie tv di proprietà di Jeff Bezos, abbiamo al secondo posto la serie più vista “LOL – Chi ride è fuori”, che nell’intero 2021 ha totalizzato 7.9 milioni di interazioni Facebook, Instagram e Twitter. Al terzo posto “La Casa di Carta” invece su Netflix che ha registrato 6.milioni di commenti e share.

The post Amici di Maria De Filippi batte il GF Vip 2021: la classifica è speciale appeared first on Ck12 Giornale.