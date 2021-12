Sally Ann Howes, l’amata attrice di tante pellicole è morta

L’attrice Sally Ann Howes è morta domenica in un ospedale a Palm Beach Gardens, Florida. Aveva 91 anni.

Un attrice indimenticabile, che ha interpretato molti ruoli importanti: Sally Ann Howes, star di “Chitty Chitty Bang Bang”, muore a 91 anni. L’attrice di origine inglese ha affascinato i bambini nel film del 1968. Il film è stato una delle circa 140 produzioni in cui è apparsa durante una carriera di sei decadi.

È morta domenica in un ospedale a Palm Beach Gardens, Florida. Aveva 91 anni. John Lloyd, un manager della Northwood Funeral Home and Crematory a West Palm Beach, ha confermato la morte. Nata nel mondo dello spettacolo, figlia di un popolare comico londinese e di sua moglie attrice e cantante, la signora Howes è stata scelta per il suo primo film a 12 anni.

Ha avuto una carriera teatrale, cinematografica e televisiva che ha attraversato sei decenni. Ha recitato in circa 140 produzioni: musical e spettacoli teatrali a New York e Londra, Hollywood e film e miniserie televisive. Ha girato la Gran Bretagna e l’America in musical; ha cantato alla Casa Bianca per i presidenti Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson.

L’incredibile carriera di Sally Ann Howes, morta oggi

Poi ancora è stata ospite frequente di giochi televisivi e talk show; è diventata una bambola Barbie; cantava operette; e più tardi nella vita ha tenuto conferenze, realizzato documentari e raccolto fondi per la ricerca sull’AIDS e altri enti di beneficenza. La signora Howes ha recitato in una dozzina di film britannici e diversi musical americani.

Tra i suoi film, I Misteri di Londra, regia di Alberto Cavalcanti e tratto da un soggetto di Charles Dickens, Anna Karenina, trasposizione cinematografica di un classico della letteratura russa e molti altri. Tratto liberamente da un libro per bambini di Ian Fleming, creatore dei racconti di spionaggio di James Bond, “Chitty Chitty Bang Bang”, una produzione britannica, ha come protagonista Dick Van Dyke nei panni di un inventore matto vedovo.

La Howes era invece l’interesse amoroso del protagonista, Truly Scrumptious, che con i suoi due figli e la sua meravigliosa auto idrovolante, viaggia verso la terra di Vulgaria per combattere il malvagio tiranno Baron Bomburst. Nel 1990 ricopre il ruolo principale nel musical di Stephen Sondheim A Little Night Music. Tra le sue ultime pellicole, La nave fantasma, datata 1980.

