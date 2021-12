Oroscopo di Paolo Fox 23 dicembre: amore e lavoro al top di giovedì pre Vigilia

Ariete – In amore oggi la Luna è favorevole ma le riappacificazioni con il partner non sono così immediate. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare e metterti in gioco.

Toro – In amore la giornata è piuttosto agitata, fai le cose con calma. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti in vista di un fruttuoso 2022.

Gemelli – In amore se hai qualcosa da dire agisci subito, domani la Luna sarà contraria. Sul lavoro invece non farti prendere dalla stanchezza e porta a termine i tuoi progetti.

Cancro – In amore oggi ci vuole un pò di prudenza per via dell’opposizione del Sole. Sul lavoro invece fai attenzione, potrebbero esserci delle risposte ambigue.

Leone – In amore sono possibili degli accordi nel corso dei prossimi mesi. Sul lavoro invece è il momento di fare scelte importanti per il futuro.

Vergine – In amore tra Natale e Capodanno stai vicino a chi ami. Sul lavoro invece non essere troppo perfezionista.

Bilancia – In amore mitiga le tensioni con il partner così da trascorrere delle festività serene. Sul lavoro invece sei stufo di lavorare con delle persone che non stimi.

Scorpione – Quella di oggi sarà una giornata piacevole per i sentimenti, se sei solo guardati attorno. Sul lavoro invece proposte interessanti in arrivo, fatti trovare pronto.

Sagittario – Oggi la giornata parte con il piede giusto approfittane per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece consiglio prudenza, fai attenzione alle spese.

Capricorno – In amore non è il momento di buttarsi giù, se ti sei separato da poco cerca di andare avanti. Sul lavoro invece sei pieno di impegni, cerca di rilassarti un po’.

Acquario – In amore non dare spazio a inutili polemiche, in questi giorni le stelle impongono maggiore attenzione. Sul lavoro invece la stanchezza ed il nervosismo si fanno sentire.

Pesci – In amore se ci sono stati dei problemi approfitta di questa giornata per chiarire. Sul lavoro invece hai delle buone idee e presto arriveranno delle novità.

