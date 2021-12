Oroscopo di Barbanera 22 dicembre: ecco le stelle di mercoledì

Ariete (21/3 – 20/4) – L’arrivo della Luna in Leone è un vero balsamo risanatore per voi: adesso non lasciatevi sfuggire l’occasione per mettervi in buona luce!

Toro (21/4 – 20/5) – Sarete indaffarati e impelagati in alcune controversie e discussioni che avreste potuto dribblare benissimo. Colpa della quadratura Luna-Urano.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con il sestile lunare, saprete come tenere a freno le iniziative poco convincenti di un collega che alla fine vi ringrazierà apertamente.

Cancro (22/6 – 22/7) – Fate fronte a un lieve calo energetico, con un’alimentazione sana e ricca di vitamine. Magari eliminate alcune abitudini poco salutari.

Entra nell’oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti

L’oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS QUI

Leone (23/7 – 23/8) – Siete fortunati in quanto avete la giusta carica, grazie al trigono Luna-Marte per sopperire alla mancanza di tempo e all’instabilità di Urano.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se una storia d’amore traballa, non è mai a senso unico la responsabilità, ma di entrambi. Perciò voi cominciate con l’assumervi la vostra.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con la Luna nell’amico Leone, avrete molta più voglia di prendere l’iniziativa, anche magari laddove non siete sicuri al cento per cento.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La prima impressione potrebbe anche essere sbagliata, per via della Luna nel precipitoso Leone. Date tempo al tempo, e avrete modo di conoscere…

Entra nell’oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti

L’oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS QUI

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con il trigono Luna-Marte, riuscite a far crescere un progetto che necessita della vostra creatività. Siete in grado di guardare al di là delle apparenze.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Avere sempre il controllo della situazione non è umanamente possibile. Non ce la farete proprio a delegare, se prima non provate perlomeno a fidarvi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Abbandonate l’introversione portata dall’opposizione lunare a Saturno, se in più circostanze c’è bisogno del vostro prezioso apporto personale.

Pesci (20/2 – 20/3) – Anche se non avete fatto centro alla perfezione, non è affatto un problema per voi. Avrete modo di migliorare e di puntare un po’ più in alto.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Barbanera 22 dicembre: ecco le stelle di mercoledì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.