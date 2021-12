Oroscopo dell’amore: ecco chi avrà il cuore caldo nei prossimi giorni

Gemelli – Con Venere in Gemelli, il tuo rapporto con l’amore è spesso di natura più intellettuale che fisica. Di certo, non disdegni l’apparenza. Al contrario, ti piacciono le persone che sanno prendersi cura di sé. Al contempo, però, affinché una persona ti susciti l’innamoramento, deve avere qualcosa di molto particolare, ovvero deve saper ragionare in maniera più profonda del resto della gente e deve avere una buona cultura. Se hai Venere in Gemelli e sei un Uomo, è molto probabile che tu sia una persona che non si ferma alle apparenze. Se una donna è molto attraente, ma non sa fare un discorso interessante, è ben difficile che ti attragga e ti faccia perdere la testa. La tua lady deve essere intrigante da un punto di vista mentale. Inoltre, deve apprezzare i tuoi voli intellettuali e mostrare una certa curiosità culturale. Se invece sei una Donna, è l’intelligenza la caratteristica di un uomo che ti possa fare innamorare. L’uomo che possa stare al tuo fianco deve essere poi un uomo che ha un certo ruolo nella società. Insomma, in qualche modo deve dimostrare di essere acuto e furbo quanto te. Se poi quest’uomo ha anche un bell’aspetto, tanto meglio. Ma è essenziale che ti sappia dare tanti spunti di natura intellettiva.

Cancro – Venere si trova esaltata nel segno del Cancro e fa sì che le persone che hanno tale segno come segno dell’amore abbiano un rapporto con i sentimenti molto intenso. Per queste persone, la solitudine, che oggi sembra andare piuttosto di moda, non è un’opzione. Cercheranno sempre una compagna o un compagno che sappia completare la propria vita perché, da sole, si sentono assolutamente incomplete. Un Uomo con Venere in Cancro è un uomo che ha un forte ideale romantico. E’ uno dei pochi uomini rimasti che sappiano ammettere di avere una gran voglia di famiglia. Se ti trovi in questo profilo astrologico, è molto probabile che tu t’innamori di donne materne, delle quali senti di poterti fidare perché saranno con te leali e si potrà con loro costruire qualcosa d’importante, come una famiglia, per dirne una. Se invece sei una Donna con Venere in Cancro, la tua ricerca non è facilissima, perché vuoi al contempo un uomo forte, che ti sappia sentire protetta ma che, nello stesso tempo, sia disposto a sopportare certi tuoi capricci che potrebbero far innervosire un santo. Vuoi a tutti i costi costruirti un tuo ambiente familiare e, tranne alcuni memorabili sbandamenti, t’innamori solo se sai che dall’altra parte c’è una sincera voglia di costruire qualcosa!

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Se Venere, nel tuo tema astrale, cade nel segno del Leone, il tuo modo di approcciarti all’amore sarà molto orgoglioso. La scelta del partner non è semplicissima perché non ti accontenti. Tu sei una persona estremamente regale e hai bisogno di qualcuno al tuo livello, che ti faccia sentire sempre in primo piano con un atteggiamento spontaneamente protagonista pari al tuo. Se sei un Uomo, t’innamori quasi solo di donne che sappiano riconoscere la tua superiorità da re della foresta. La donna che vuoi come compagna deve essere anche una donna molto curata, che ti faccia fare bella figura con gli amici, con i parenti e con i colleghi. Giammai ti accompagneresti a una donna sciatta, che non dimostri di sapere che vale più delle altre! Se, invece, sei una Donna, sei attratta da uomini eleganti, che ti facciano fare bella figura e che ti facciano conservare il ruolo di sovrana che sicuramente ti sei ritagliata nel tuo giro di amicizie e in famiglia. Se quest’uomo è, al contempo, bello, tanto di guadagnato. Affinché t’innamori, però, è essenziale che quest’uomo, pur non facendo lo zerbino, ti faccia capire con una certa continuità quanto ti apprezzi e, addirittura, ti ammiri.

Vergine – La presenza di Venere nel segno della Vergine ti rende una persona piuttosto pratica, per quanto riguarda i sentimenti. Non sei una persona che si possa considerare estremamente romantica. E’ vero, i sentimenti sono importantissimi anche per te, però sei la classica persona che vuole unire l’utile al dilettevole anche in questo campo così imprevedibile dell’esistenza. Un Uomo con queste caratteristiche astrali ha bisogno di una compagna in amore che sappia essere anche una vera compagna di vita. Difficilmente s’innamorerà di un’incapace, oppure di una donna che non conosca il valore del sacrificio. Le bellone che non sanno adattarsi non gli interessano. Preferisce donne agili, intelligenti e che sappiano che la vita può essere dura ed è bene prepararsi insieme. Una Donna con Venere in Vergine è una donna che s’innamorerà di un uomo che, oltre ad essere piacente, sappia anche stare in casa e riconoscere il valore delle piccolezze della vita familiare. Non deve essere certamente un vanesio o uno snob. La Donna con Venere in Vergine non saprebbe che fare di un tipo così, se non mostrarlo un paio di settimane alle amiche per poi mollarlo. Lei s’innamorerà invece di qualcuno che, oltre all’amante, sappia fare un po’ l’idraulico, un po’ l’elettricista, un po’ il muratore. Se, poi, è un muratore muscoloso, tanto meglio!

Bilancia – In considerazione del fatto che Venere ha il proprio domicilio primario proprio in Bilancia, le persone che hanno questa combinazione astrale vivono l’amore nella maniera più classica e romantica possibile. Sono persone che raramente vogliono stare da sole. Hanno bisogno di un’altra persona con cui confrontarsi, che sappia amarle, che condivida con loro le attese di una vita piena d’affetto e, se possibile, di bellezza. Se sei un Uomo con Venere in Bilancia, è molto probabile che tu sia attratto da donne con un aspetto molto femminile. Per innamorarti, devi sentirti apprezzato. La dolcezza di questa donna, dunque, deve essere visibile almeno quanto il suo aspetto curato, che rimane essenziale. Il tuo senso estetico deve essere appagato al cento per cento. Se invece sei una Donna, t’innamorerai plausibilmente di un uomo che sappia farti sentire donna con gentilezze, attenzioni e modi di fare fuori dal comune, ovvero classicamente ‘romantici’. Ti piace essere corteggiata. Del resto, l’eventuale corteggiatore intuisce benissimo che, se insiste, sarà ricompensato da una carica d’amore che non ha pari, nello zodiaco!

Scorpione – Con Venere in Scorpione, il tuo rapporto con l’amore è, a dir poco originale. Questo deriva dal fatto che lo Scorpione è opposto al Toro, ove Venere ha il suo domicilio. Quindi il tuo rapporto con gli affetti sarà molto diverso da quello canonico. Hai un approccio di tipo fisico. Sei una persona molto interessata alla sessualità, oltre che all’amore canonico, e questo ti rende notevolmente affascinante. Se hai queste caratteristiche astrali e sei un Uomo, è probabile che tu sia un autentico Don Giovanni. Il tuo modo di fare trasuda sensualità. Devi stare attento, però, affinché queste tue caratteristiche non t’impediscano di trovare una persona che ti voglia davvero bene, e che sia invece spaventata da quest’alone d’affascinante mistero che continuamente ti circonda. Se sei una Donna con Venere in Scorpione, potresti avere qualche difficoltà in amore, prima di capire come comportarti. Difatti, ti piace che l’amore sentimentale sia sempre accompagnato da una buona dose d’amore fisico e non sempre la gente è pronta a comprendere e accettare queste tue caratteristiche. Devi essere brava a far capire che per te l’amore non può esistere senza una forte fisicità. Cerca anche di tenere a bada la gelosia, di cui non puoi liberarti, altrimenti farai fuggire alcuni partner spaventati!.