Le Iene: Ornella Vanoni non sarà presente nell’ultima puntata di oggi

Quella di oggi, martedì 21 dicembre, sarà l’ultima puntata de Le Iene, in prima serata su Italia 1. Ornella Vanoni era stata annunciata come co-conduttrice insieme a Nicola Savino ma la cantante ha rinunciato all’occasione ed ora si stanno diffondendo delle voci su chi sarà la sua possibile sostituta.

Questa sera (martedì 21 dicembre), in prima serata su Italia 1, andrà in onda l’ultima puntata de Le Iene. L’ultima donna annunciata come co-conduttrice insieme a Nicola Savino, Ornella Vanoni, non sarà presente.

Non è la prima volta che la cantante rinuncia all’occasione di presentare il programma, infatti ha dato forfait per la seconda volta: lo scorso 16 ottobre, Ornella avrebbe dovuto prendere parte alla conduzione ma non si è presentata a causa di un “forte stato influenzale” ed è stata sostituita dalla show girl e conduttrice Elena Santarelli.

Ultima puntata de Le Iene, chi sostituirà Ornella Vanoni nella conduzione insieme a Nicola Savino?

In quest’ultimo periodo, sembrerebbe che Ornella Vanoni si sia presa pausa dalla scena, rinunciando anche alle promozioni televisive per il film “Sette donne e un mistero”, commedia in uscita a Natale che la vede nel cast tra le protagoniste. Come spiegato dalla stessa cantante mentre era in collegamento telefonico a Domenica In, al momento è impossibilitata per via di una caduta in treno.

Nella giornata di ieri, sull’account Twitter de Le Iene è stato condiviso un post che invita gli spettatori a seguire la puntata di questa sera, senza nessuna rivelazione relativa a chi presenterà la trasmissione insieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band: non è stata fornita nessuna informazione oltre a dichiarare che ci sarà “un’ospite a sorpresa”.

Secondo le voci che si stanno diffondendo, la sostituta di Ornella sarà un’altra celebre cantante, ovvero Iva Zanicchi. In base ai gossip, infatti, Iva sarebbe pronta a tornare sulle reti della Mediaset prima del suo show D’Iva.

The post Le Iene: Ornella Vanoni non sarà presente nell’ultima puntata di oggi appeared first on Ck12 Giornale.