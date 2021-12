giulia-stabile:-“sono-stata-benissimo,-mi-sento-come-una-bambina”

Giulia Stabile, la vincitrice dell’edizione numero 20 di Amici racconta l’esperienza avuta in questi giorni

Quando Giulia Stabile ha messo piede nella scuola di Amici si era mostrata quello che era, introversa, sensibile; pecliarità che hanno fatto innamorare Sangiovanni. Ma anche allegra e simpatica.

La piccola Giulia, la ragazzina che è piaciuta al cantante così come a tanti telespettatori, ora è cresciuta. Di poco anagraficamente, tanto dal punto di vista lavorativo ora che nella scuola è rimasta in quanto professionista.

Avvantaggiata certamente dalla simpatia che ispira e dal favore del pubblico per la storia storia d’amore, Giulia ha segnato la storia del programma essendo la prima donna ballerina a vincere, ottenendo di restare nella scuola ma non più nei banchi.

In Mediaset ha trovato posto anche in un altro programma di successo della rete, Tu sì que vales. Insomma di strada ne ha fatta e né farà, ma resta sempre una “bambina” e tiene a difendere l’aspetto fanciullesco che è in lei.

Giulia Stabile: “Felice con quell’altro bimbo”

In questi giorni si è concessa un periodo sulla neve con il suo Sangiovanni. Su Instagram ha mostrato ai suoi followers cos’hanno fatto insieme e quanto sono felici. La loro è una storia nata in televisione, spontaneamente, ma che sembra proprio uno favola del cinema.

“Quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta“, ha detto. Così è successo quando ha rivisto il manto bianco con “l’altro bimbo”, in riferimento al fidanzato.

Il suo essere bambina, il lato che abbiamo tutti, lei non lo nasconde, spiega che non fa fatica a mostrarlo, anzi, è come quando ha rivisto la neve. È stata benissimo e si sentiva “davvero felice”.

