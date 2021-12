genoa-atalanta-0-0,-la-difesa-del-grifone-tiene:-tabellino-e-highlights

Genoa-Atalanta, tabellino e highlights

Genoa-Atalanta, tabellino e highlights

Genoa-Atalanta, tabellino e highlights – Doveva essere una partita discretamente agevole contro una squadra in seria difficoltà nel corso della stagione, invece l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesce a segnare neanche una rete contro il Genoa allenato da Andriy Shevchenko. Il Grifone riesce così a conquistare un pareggio quasi insperato, dopo le ultime uscite in Serie A, dove la squadra non è sembrata essere quasi all’altezza della categoria. Tra le due squadre è certamente la Dea a proporsi con maggiore frequenza in avanti, provando a scambiare con Miranchuk, Malinovsky e Zapata unica punta. Nonostante le incertezze difensive, i rossoblù riescono però a mantenere la propria porta inviolata, giocando con grande sacrificio ma senza rinunciare a qualche contropiede. Dalle sue parti Sportiello non corre particolari pericoli, soprattutto per un fronte offensivo genoano molto poco incisivo, ma la partita in tal maniera si blocca su uno stregato 0-0, dove nessun attaccante riesce ad avere la meglio sui portieri avversari. Con gli inserimenti di Muriel, Ilicic e Pasalic, Gasperini cercherà di sfruttare tutto il potenziale offensivo della sua rosa, ma i subentrati non riusciranno a fare meglio dei titolari, con il Genoa che, pur senza una particolare prestazione, riuscirà a portare a casa un punto preziosissimo contro la Dea. Dopo la sconfitta contro la Roma, per i bergamaschi invece arriva un altro passo falso, in casa per giunta della penultima in classifica. Il riposo delle vacanze natalizie servirà certamente agli uomini del Gasp per trovare la migliore condizione atletica, abbastanza assente negli ultimi impegni in campionato dell’Atalanta.

