dayane-mello-rompe-il-silenzio-sulla-presunta-violenza-subita-dal-rapper

Continuano ad accumularsi dettagli sul caso stupro riguardante Dayane Mello e il rapper Nego Do Borel. Dopo aver visionato i video con la psicologa, la modella brasiliana prende posizione con un lungo e drammatico post.

La modella brasiliana, ieri tornata in Italia, ha potuto visionare con calma i filmati del reality brasiliano La Fazenda dove si sospetta sia avvunuto uno stupro. Il rapper Nego Do Borel ha davvero usato violenza su Dayane Mello? Dopo un confronto con una terapeuta, la modella è pronta per una presa di posizione definitiva.

La versione di Dayane Mello

Dayane rompe il silenzio a due mesi dallo scandalo, ovvero dal momento in cui i filmati del presunto stupro da lei subito durante una serata trascorsa da protagonista de La Fazenda hanno acceso una polemica in Italia. Al tempo, infatti, si parlò di una presunta violenza che la concorrente avrebbe subito da parte di Nego Do Borel, rapper concorrente nel reality brasiliano. Ma la Mello ora smentisce tutto.

Il post di chiarimento sulla questione stupro

“Vorrei parlarvi di una questione delicata”, così esordisce la Mello in un lungo post. Dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti, in riferimento alla serata trascorsa con Nego nel reality, la modella ha detto di aver valutato e rivalutato gli eventi. Ha anche parlato con una psicologa e con alcune persone care. “Sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi sessuali contro di me e non mi ha violentata”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Stuprata in paese: ragazza di 16 anni muore suicida “per la vergogna”

Ecco che cosa ha fatto sapere Dayane. In più ha precisato che Nego Do Borel non è un criminale, benché la sua condotta non sia stata del tutto corretta. Infine la Mello chiede a follower e giornalisti di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Nego do Borel, accusato di stupro a Dayane Mello, sorpreso in un night club

Questione chiusa, quindi? Lo capiremo nei giorni a venire.

The post Dayane Mello rompe il silenzio sulla presunta violenza subita dal rapper appeared first on Ck12 Giornale.