belen-e-antonino-si-sono-lasciati:-ormai-pochi-dubbi,-parla-chi-li-conosce

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tutto finito? Secondo gli esperti di gossip la love story è ormai definitivamente chiusa. Per Belen la passione si è spenta e l’amore è in crisi… I due ex innamorati, quindi, si vedono solo per via della piccola Luna Marì.

Hanno provato a ricucire il loro rapporto, ma ogni sforzo è stato vano. Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese l’amore è finito. Se ne parlava ormai da settimane, e ora arrivano molte conferme. Secondo molte voci i due si sono separati già da novembre, e da tempo dunque conducono vite distinte: c’è un solo punto di contatto e riguarda la gestione della loro figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio.

La conferma della fine della storia d’amore tra Belen e Antonino

Il primo a sbilanciarsi con una notizia aggiornata che rimanda a una totale rottura è Alessandro Rosica, un esperto di gossip attivo su Instagram e molto seguito. Un’altra voce in accordo con questa notizia è quella di Biagio D’Anelli, attualmente concorrente del Grande Fratello VIP 6.

Sembra insomma che non ci siano più possibilità di riconciliazione fra la bella modella argentina e il parrucchiere spezzino.

Con un post pubblicato sui social, Rosica ha annunciato che Belen e Spinalbese sono bloccati in una profonda e triste crisi. Secondo lui i due sono “vicini alla crisi totale (già sfiorata molte volte)”. L’esperto di cronaca rosa ha poi spiegato che Antonino è sempre più distante dalla famiglia Rodriguez. Il clan di Belen gli ha voltato le spalle. Da quell’ambiente dovrebbero appunto provenire le indiscrezioni raccolte da Alessandro.

Belen e Antonino, una storia al capolinea

Ma sappiamo che una vera conferma può arrivarci solo da Belen. Per questo teniamo d’occhio i suoi social e valutiamo tutti i piccoli indizi. In passato la showgirl ci ha fatto già intuire che le cose non andavano troppo bene, ma non si è sbilanciata né si è lasciata andare a proclami ufficiali. Che la coppia sia ormai prossima al capolinea sembra però verosimile.

La crisi in passato c’era stata, si sa. E a quanto pare non è mai rientrata o addirittura si è aggravata.

