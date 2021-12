signorini-contro-sonia-bruganelli-al-gf-vip:-lui-la-zittisce-e-lei-abbandona-lo-studio

Sonia Bruganelli durante una discussione con un Alex Belli viene zittita da Alfonso Signorini e ha lasciato lo studio del GF Vip. Ecco cosa è successo.

Sonia Bruganelli al GF Vip 21, viene zittita dal presentatore Signorini, mentre discute con l’ex concorrente Alex Belli. Sonia ha abbandonato lo studio dopo che il conduttore le ha intimato di “stare zitta“.

L’accaduto si è svolto mentre Alex Belli spiegava a signorini di essere stanco delle dicerie che aleggiano su di lui negli ultimi periodi. A queste parole la moglie di Paolo Bonolis non è riuscita a trattenersi e si è scagliata contro di lui dicendo di essere il primo ad aver piacere di parlare della sua esperienza al GF Vip nei salotti di gossip.

Una delle ultime interviste che ha rilasciato infatti è stata domenica scorsa da Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove anche la conduttrice ha avuto da dire sulla condotta dell’attore di Centovetrine.

Bruganelli però viene subito fermata bruscamente da Signorini, il quale le dice di fermare la discussione. La donna è stata zittita addirittura abbassandogli il volume del microfono, mentre Signorini afferma di avere il diritto di togliergli la parola. “Ma se non posso esprimermi”, la controreplica della Bruganelli. Allora Silvia, offesa dai modi non cortesi del presentatore, decide di lasciare lo studio del reality di Canale 5.

Dopo la pausa pubblicitaria è rimasta vuota la poltrona di Sonia Bruganelli lasciando sola l’altra opinionista, Adriana Volpe a commentare le vicende dei concorrenti del GF Vip 21. Nel frattempo Signorini non ha detto nulla riguardo l’accaduto proseguendo il programma. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate del programma in streaming su Mediaset Play)

Alcuni utenti del web non hanno accettato come il presentatore ha deciso di mitigare gli animi, infatti un utente di Twitter scrive: “Signorini cafone come pochi rivolgendosi a Sonia in quel modo”

