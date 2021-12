gf-vip-21,-giucas-casella-e-la-storia-con-nathaly-caldonazzo

GF Vip 21, Nathaly Caldonazzo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip appena è cominciata la sua avventura ha dichiarato di essere emozionata, ha il cuore al mille per mille ed è molto felice di esser entrata a far parte del reality in onda su Canale 5.

Inoltre la showgirl ha dichiarato di conoscere un po’ di persone nella Casa, non ha intenzione di farsi pregiudizi su tutti coloro che non conosce, infatti è desiderosa di vedere cosa potrebbe accadere.

Alfonso Signorini ha puntualizzato che Nathaly Caldonazzo è single ed è convinta che forse nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe trovare l’amore giusto, spera di trovarlo, magari nel caso entrasse qualche concorrente della sua stessa età.

Dopo aver scambiato due parole con i coinquilini della Casa, Alfonso Signorini ha richiamato Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella, guardandola dinanzi a sé il concorrente ha dichiarato di non conoscerla.

Mentre Alfonso Signorini ha subito cercato di scherzare con il concorrente dichiarando che si trattava di Patty Pravo, ma a quanto pare Giucas Casella non ci casca, dichiarando di averla ospitata in casa sua circa 3 mesi fa.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip 21, Tommaso Zorzi contro il Grande Fratello: “Lo trovo becero”

GF Vip 21, Giucas Casella fa una rivelazione in diretta, dichiarando di aver ospitato Nathaly Caldonazzo a casa sua

In questo modo il concorrente ha dichiarato di aver avuto una storia con Nathaly Caldonazzo, a quando pare la nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha negato tutto, dichiarando di non essersi mai accorta della relazione nel caso ci fosse stata.

Nella casa del Grande Fratello Vip Giucas Casella si è reso protagonista di alcuni episodi alquanto insoliti, infatti durante una delle puntate precedenti ha rivelato di aver visto un orologio nella Casa.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip 21, Alfonso Signorini e gli autori si accaniscono su Lulù: ecco perché

Nonostante fosse noto a tutti i telespettatori che i concorrenti non possono conoscere l’orario nel momento in cui partecipano al reality show in onda su Canale 5. Questa regola è stata imposta per permettere loro di vivere liberamente l’esperienza, da ogni tipo di parametro o influenza esterna.

In più occasioni i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno precisato l’ora esatta, grazie all’orologio del forno che hanno nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata precedente il concorrente della Casa ha dichiarato che la mezzanotte era passata, Alfonso Signorini cerca di recuperare la situazione chiedendogli come facesse a conoscere l’ora esatta.

Purtroppo la gaffe era stata fatta in diretta, e tutti i telespettatori hanno capito che in realtà nella Casa più spiata d’Italia sono a conoscenza dell’ora esatta proprio per riuscire ad orientarsi in ogni momento del giorno e in ogni situazione.

The post GF Vip 21, Giucas Casella e la storia con Nathaly Caldonazzo appeared first on Ck12 Giornale.