GF Vip 21, Alex Belli contro Montano: “Le tue ex hanno più corna”

GF Vip 21, lo scontro in studio tra Aldo Montano e Alex Belli è stato molto acceso durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha messo in contatto il campione di scherma con Manuel Bortuzzo.

Il campione di scherma ha sentito molto la mancanza di Manuel Bortuzzo, i due sono diventati come fratelli, proprio durante l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip i due hanno stretto un buon rapporto d’amicizia.

Il campione di scherma ha salutato tutti i compagni d’avventura nella Casa tra cui Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Carmen Russo. L’uscita del campione di scherma dalla Casa del Grande Fratello Vip ha commosso tutti i telespettatori.

In diretta con Alfonso Signorini ha avuto un botta e risposta a distanza infatti Aldo Montano ha espresso la sua opinione sul comportamento di Alex Belli, infatti ha appoggiato l’opinione comune di tutti coloro che hanno visto nell’attore una “soap recitata male”.

Dopo aver conosciuto l’opinione di Aldo Montano, l’attore ha risposto in maniera secca, infatti i due hanno avuto in faccia a faccia in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini che ha fatto da giudice tra i due concorrenti.

GF Vip 21, Aldo Montano e Alex Belli si sono scontrati, il pensiero di Aldo è stato molto negativo a riguardo

Secondo il campione di scherma, l’attore ha fatto una brutta figura, lo stesso Alex Belli non ha gradito il suo pensiero, infatti si è alzato in piedi dinanzi ad Aldo Montano, subito Alfonso Signorini ha cercato di mantenere la calma.

Nel momento in cui i due sono tornati a sedere l’attore ha dichiarato che le ex fidanzate del campione di scherma hanno più corna delle renne di Babbo Natale. Dinanzi a queste parole Aldo Montano ha avuto una reazione composta, non cedendo alla provocazione, lasciando che tutto fosse centrato sull’affermazione di Alex Belli.

Il pubblico che apprezzato molto l’eleganza del campione di scherma, che con il suo silenzio si è dimostrato superiore, sia Aldo Montano che Alex Belli inizialmente erano amici nella Casa, ma a quanto pare con il tempo i due hanno cambiato idea a tal punto da scontrarsi l’uno contro l’altro.

