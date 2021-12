Wendy Kay, chi è la mamma di Soleil Sorge: carriera e malattia

Il pubblico italiano ha conosciuto l’americana Wendy Kay prima come concorrente a Pechino Express e poi come ospite nella casa del GF Vip. In entrambe queste occasioni, ovviamente, la donna si è esposta per sua figlia Soleil Sorge. Grazie al Grande Fratello abbiamo capito che fra le due il rapporto non è del tutto idilliaco…

Wendy Kay, la mamma americana di Soleil Sorge, è davvero un personaggio sui generis. Ha partecipato a un reality (Pechino Express), eppure sappiamo pochissimo di lei. Scaviamo un po’ per capire con chi abbiamo a che fare.

Chi è Wendy Kay?

Wendy ha più di cinquant’anni ed è una cittadina americana. Lì ha vissuto fino agli anni ’90, dopodiché si è trasferita in Abruzzo con marito e figlia (Soleil). Qualche anno dopo la nascita della sua unica figlia, Wendy si è però separata dal padre della figlia. Ma è comunque rimasta in Italia. Qui si è specializzata come insegnante di yoga.

Wendy è purtroppo affetta da un brutto male. Proprio Soleil ne ha parlato durante la sua permanenza al GF. E quindi sappiamo che la madre ha dovuto affrontare due volte un cancro.

Rapporto fra madre e figlia

Il rapporto tra mamma e figlia sembrava molto solido. Almeno a Pechino Express le due sembravano davvero affiatate e unite. E la stessa impressione l’abbiamo avuta quando abbiamo visto l’americana fare il suo ingresso nella casa del GF VIP per supportare la figlia, cioè per difenderla dalle critiche che l’avevano investita (dentro e fuori la casa) anche per via della sua vicinanza all’attore Alex Belli.

A un certo punto, Wendy ha anche commentato su internet dei video con Alex e poi è tornata al Grande Fratello VIP per un secondo confronto con la figlia. E qui è nato lo scontro, perché Wendy ha rimproverato Soleil, accusandola di star facendo soffrire il suo ragazzo, ovvero l’imprenditore siciliano Carlo Domingo. Qualcosa si è incrinato nel loro rapporto familiare?

Intanto, però, Wendy sembra molto orgogliosa della figlia, tanto che su Instagram si presenta appunto come Mamma di @soleil_stasi

