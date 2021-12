stop-imprevisto-per-alberto-matano:-la-vita-in-diretta-in-versione-ridotta

Cambia il palinsesto Rai. Almeno per la giornata di lunedì 20 dicembre 2021. A farne le spese Alberto Matano con la sua La vita in diretta. Il programma, infatti, andrà in onda solo per un breve segmento di venti minuti. Come mai? Perché si impone uno stop a Matano?

Sarà un lunedì particolare per Alberto Matano. Il presentatore intratterrà il suo affezionato pubblico solo per venti minuti, a partire dalle 17:05. Poi, La vita in diretta sarà interrotta. Scopriamo insieme che cosa succederà domani pomeriggio su Rai 1. E non è nemmeno detto che lo vedremo per quei pochi minuti. Un altro problema, infatti, mina la sua possibilità di lavorare.

La vita in diretta in versione ridotta

A partire dalla 17:30, Rai 1 trasmetterà la cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche e della società civile. Alberto Matano dovrà dunque lasciare la linea a una diretta trasmessa dal palazzo del Quirinale.

La vita in diretta riprenderà intorno alle diciotto e un quarto, per altri venti minuti scarsi di programma. Dopodiché Alberto dovrà di nuovo cedere la linea, questa volta a Flavio Insinna e al suo quiz L’Eredità.

Gli stop futuri di Matano

Lo stakanovista Matano dovrà abituarsi a lavorare meno e a essere un tantino meno esposto in tv. Si avvicinano le vacanze di Natale, e il 24 dicembre La vita in diretta non andrà in onda. Questo è certo. Al suo posto lo special dello Zecchino d’oro L’attesa.

In più, già da domani, potrebbero esserci altre novità importanti. Matano potrebbe disertare del tutto gli studi del suo programma a causa di una limitazione sanitaria. Il presentatore è infatti entrato in contatto (indiretto) con una persona positiva al Covid-19 e attualmente è in quarantena preventiva, anche se ha fatto il tampone ed è negativo.

Lo sappiamo perché ce lo ha confessato lo stesso Alberto, in collegamento con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, per giustificare la sua assenza come opinionista.

