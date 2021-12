Soleil Sorge, cosa sappiamo del padre, chi è e da dove viene

Della bella Soleil Sorge sappiamo tantissime cose. Conosciamo la sua biografia professionale, i suoi gusti e le sue passioni. Abbiamo conosciuto anche sua madre, Wendy Key, che nei mesi scorsi le ha fatto una sorpresa al Grande Fratello Vip. Poco invece sappiamo di suo padre.

Soleil è stata finora un po’ avida nel racconto di fatti personali e familiari. Nella casa del GF VIP non ha mai parlato del padre, per esempio. Eppure qualcosa si è scoperto su questa misteriosa figura. Sappiamo che è italiano ma che attualmente vive all’estero. Dove, di preciso? A Santo Domingo…

Il padre di Soleil Sorge

Il signor Sorge è di origini Abruzzesi. Ma Soleil è nata a Los Angeles nel 1999. Dove il padre viveva con la madre americana. La ragazza, successivamente, si è trasferita a Sulmona, in Abruzzo, la città natale di suo padre.

Le scarse informazioni che disponiamo sul papà della concorrente del GF si fermano in pratica qui. Lavorando come investigatori e raccogliendo tracce e frammenti di verità, possiamo aggiungere qualche particolare. In un’intervista la gieffina svelò di aver ereditato lo spirito libero e senza pregiudizi dalla madre e la testardaggine dal padre. Poi, secondo un’indiscrezione raccolta da Il Giornale, sappiamo che in passato il papà di Soleil ha conosciuto Jeremias Rodriguez, ex fidanzato della figlia. E non solo… Pare che mister Sorge abbia conosciuto anche Gianmaria Antinolfi, ultimo flirt ufficiale della gieffina.

Le parole di Antinolfi

Lo stesso Antinolfi, proprio nella casa del GF Vip, rivelò a Miriana Trevisan qualcosa di interessante. Parlando di Soleil disse: “Neanche suo padre la voleva in casa. Per più di tre giorni non ci può convivere”. La battuta era riferita al carattere disordinato della influencer.

Di certo scopriremo qualcosa di più su questa figura così enigmatica nei prossimi giorni. La curiosità su Soleil da parte dei media è tanta, e prevediamo che qualcuno si metterà sulle tracce dello sfuggente genitore. Qualche giornalista d’assalto e un po’ fastidioso, per esempio. Intanto godetevi la foto dell’uomo di cui abbiamo tanto parlato… eccovela qui sotto:

