soleil-sorge,-alessandro-basciano-fidanzato?-ecco-il-dettaglio

Sta facendo discutere quanto sta accadendo tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano al GF VIp, ma lui è fidanzato? Ecco il dettaglio.

Sembra averci messo davvero pochissimo Soleil Sorge nel dimenticare quanto avvenuto tra lei e Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nemmeno il tempo di riprendersi dall’improvvisa uscita per squalifica dell’attore, che si sarebbe riappacificato in qualche modo con la moglie – vera o presunta – Delia Duran, e lei era già tra le braccia di un altro.

Infatti, in queste ore l’influencer di origini statunitensi ha legato con Alessandro Basciano, un passato e un presente televisivo tra dating show e reality delle reti Mediaset. Il ragazzo, infatti, è stato prima corteggiatore a Uomini e Donne e poi tentatore a Temptation Island. Ora nella casa del GF VIP sta un po’ cambiando le carte in tavola.

Ed eccoli così stretti e avvinghiati, i due hanno passato un paio di notti insieme e nel giro di breve tempo all’interno della casa più famosa d’Italia sembra essere nata un’altra coppia. Ma quello che molti si chiedono e sottolineano è se anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sia fidanzato.

Alessandro Basciano flirta con Soleil Sorge: cosa sappiamo della vita sentimentale

A quanto pare, attualmente il giovane è single, ma la sua vita privata passata è stata abbastanza “travagliata”. Infatti, è stato con Clementina Deriu, apprezzata modella e influencer. La coppia ha avuto un figlio, quindi si sono lasciati e il giovane è approdato a Uomini e Donne anche per dimenticare il suo passato. Qui ha corteggiato Michela Quattrociocche, poi ecco Temptation Island.

Sicuramente molto convulsa è stata la relazione del giovane con Erjona Sulejmani, influencer da 300mila follower sul suo profilo Instagram e modella ex fidanzata del calciatore Blerim Džemaili. La storia tra i due è divenuta di dominio pubblico in estate per concludersi poi a settembre. Per il ragazzo si è trattato di un rapporto davvero speciale.

Ora questa nuova avventura e una nuova relazione, che a quanto pare starebbe nascendo con Soleil Sorge. Alex Belli non resta a guardare e lancia una frecciatina alla sua ex coinquilina della casa. L’attore di Centovetrine si è lasciato andare a un commento rivolto all’ex corteggiatore, che guarda caso ha le sue stesse iniziali: “Sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”.

