Report, la prossima puntata parlerà del Calcio malato: anticipazioni

Report, la nuova puntata del programma televisivo andrà in onda Lunedì 20 Dicembre 2021 e parlerà di diversi argomenti che stanno prendendo piede negli ultimi mesi, verrà dato molto spazio alla situazione del calcio mondiale.

Lo storico programma di Rai3 verrà trasmesso in prima serata alle ore 21.20, potrete vederlo in streaming anche su RaiPlay, durante la puntata il presentatore Sigfrido Ranucci affronterà diverse tematiche attuali.

Durante la puntata si parlerà del calcio malato, e tutto quello che circonda il business del calcio mondiale, il servizio a cura di Daniele Autieri e Federico Marconi si intitolerà “Palla avvelenata”.

Si parlerà della riforma internazionale che i leader del calcio mondiale hanno implementato proprio per fermare le transazioni troppo elevate, durante l’intervista rilasciata in sede a Zurigo, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha svelato i dettagli della riforma che entrerà in vigore nel 2022.

Durante l’intervista il presidente si è espresso sugli scandali che sono accaduti durante gli ultimi mesi, tratterà gli argomenti delle plusvalenze fittizie e della situazione dei procuratori.

SI parlerà anche della situazione del calcio mondiale, durante la puntata verranno esaminati i documenti e le testimonianze utili per riuscire a capire quali sono le responsabilità della crisi mondiale del calcio malato.

Report, durante la puntata del 20 Dicembre 2021 si parlerà anche delle Ferrovie dello Stato

Il primo argomento che verrà affrontato nella puntata di Lunedì 20 Dicembre 2021, è quello che riguarda le Ferrovie dello Stato, dove tramite il servizio “Binario d’oro” a cura di Danilo Procaccianti, Norma Ferrara, Marzia Amico e Alessia Marzi, discuterà in maniera approfondita delle Ferrovie di Stato.

Nel dettaglio si parlerà di come le Ferrovie di Stato stanno rendendo gli spostamenti in alcune zone dell’Italia molto difficili e complessi, tramite il nuovo PNRR, per le Ferrovie verranno destinati circa 25 miliardi di euro.

L’unico timore è quello che il denaro non venga impiegato in maniera corretta, ma bensì venga sperperato per opere inconcludenti. Nella trasmissione in onda su Rai3 si cercherà di capire tramite le varie inchieste come i protagonisti e punti di riferimento delle Ferrovie di Stato possano riuscire ad utilizzare al meglio queste entrate.

Durante la puntata si parlerà anche del servizio “Il ritorno del dragone” a cura di Giulio Valesini, Cataldo Ciccorella, Norma Ferrara ed Eleonora Zocca. Si parlerà di una questione molto importante, scoperta proprio dalla trasmissione durante il mese di Maggio.

Infatti alcuni inviati avevano scoperto delle anomalie sulle telecamere di sicurezza realizzate da un marchio cinese, le quali erano state posizionate proprio dinanzi alla sede Rai.

Dopo aver diffuso la notizia, il programma ha ricevuto altre segnalazioni riguardante le anomalie di queste telecamere in diverse zone dell’Italia, tra queste c’è anche la segnalazione dell’aeroporto di Fiumicino, il quale ha riscontrato diverse anomalie.

