“Più sofferenze che gioie”. Selen, come campa oggi a 55 anni l’ex regina dell’hard: “Il po***o? Forse…”, quello che nessuno sapeva

Selen compie 55 anni. La famosa attrice dei film hard anni Ottanta e Novanta adesso si racconta a Margherita Montanari per Il Corriere della sera. «Mi sento una mamma realizzata. Come donna non ho avuto la stessa fortuna», confida Luce Caponegro (questo il suo vero nome).

Nuova vita. Volta pagina. Vive a Ravenna con il suo secondo figlio ed ha aperto un centro estetico 8 anni fa. I film a luci rosse sono soltanto un vecchio ricordo. Al Corriere della sera traccia un bilancio. E dice: «Ogni tanto mi fermo e ci penso. Con il mio modo di interpretare la vita, mettendosi in gioco sempre, sono riuscita a viverne tante. Non voglio apparire pessimista, ma se devo fare un bilancio, mi sembra che siano state più le sofferenze che le gioie. Però è anche vero che attraverso la sofferenza si cambia, e probabilmente è stato il dolore a permettermi di evolvere, alla ricerca di continui cambiamenti».



La sua vita, anzi le sue vite: emozioni, cambiamenti. Successo. Lei ne parla e dice al Corriere: «Molti credono che il più clamoroso sia stato l’abbandono al cinema hard. Per me non è stato questo il più determinante. La svolta più bella è stata diventare madre a 40 anni. Dico sempre che per me esiste un prima di Gabri e dopo Gabri (il secondogenito si chiama Gabriele, ndr). Un bambino inaspettato, che mi ha regalato una seconda vita. Gli ho fatto da mamma e da papà da sola e sono orgogliosa di dire che ho cresciuto un ragazzo sereno, affettuoso e rispettoso delle donne». Il suo passato ha fatto parlare spesso molti giornali. Ora dice: “Non rinnego il porno, ma se potessi non lo rifarei. Non vorrei più portare il peso di una scelta così estrema. Mi sento una mamma realizzata”.

Appunto, adesso Selen è madre. Parla anche del rapporto con i suoi due figli, uno ne ha 36 e l’altro 16. «Dico sempre che ho due figli unici, il primo avuto a 19 anni, l’altro a 39. È stato un modo diverso di concepire la maternità, perché ero io ad essere diversa. Ho avuto l’opportunità di vedere due esperienze di vita da due angolazioni completamente diverse. Durante la seconda maternità ho sviluppato un senso di responsabilità, di consapevolezza e un modo di amare diverso che mi ha fatto sentire una mamma realizzata. Come donna non ho avuto la stessa fortuna».



Selen cambia vita. E’ diventata un’imprenditrice di successo. «È un lavoro che faccio con enorme passione e la massima professionalità. Seguo costantemente corsi di aggiornamenti e sono un po’ una secchiona. Le mie collaboratrici mi chiamano “la dottoressa”, perché cerco di informarmi su ogni cosa nel dettaglio», conclude al Corriere della sera.