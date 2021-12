Oroscopo di Branko 21 dicembre: salute, famiglia e amore di questo martedì

Ariete – Oggi siete ottimisti e questo vi aiuterà a superare ogni ostacolo. Lasciate alle spalle le cattive abitudini e riprendete in mano il vostro buon stile di vita, forza!

Toro – Non dovete avere paura a chiedere consigli agli altri per superare le vostre preoccupazioni. Anzi, solo così riuscirete a risolvere tutto il prima possibile. non trascurate la salute: occhio alle ossa, vanno rafforzate!

Gemelli – Il telefono squilla, i contatti di certo non mancano: non devi esitare a negoziare. Cercate di lasciar andare le idee fisse, l’aria fresca è necessaria!

Cancro – Stai agendo e questo ti rende felice, ma occhio perché forse vi servirà una pausa. Dovete prendervi cura di voi stessi anche se la forma non è male, ma non esagerate!

Leone – Oggi la grinta e l’energia certo non vi mancano e questo vi aiuterà ad affrontare ogni problema. Concedetevi una pausa, un massaggio: prendetevi cura del vostro corpo!

Vergine – Oggi i piani sono chiari, ma bisogna fare dei piccoli aggiustamenti per risolvere ogni cosa. Siete consapevoli del vostro metabolismo: cercate di prendervi cura di voi stessi. E di lasciarvi andare all’amore!

Bilancia – Non dovete fidarvi delle belle parole, non vi fate prendere in giro. Cercate di superare i vostri limiti e di mostrarvi per quello che siete veramente!

Scorpione – Oggi siete molto sicuri di voi stessi, siete a vostro agio e sapete come esprimermi. Cercate di ricaricare le energie e di dedicarvi all’arte, vi farà bene!

Sagittario – Il clima attorno a voi è costruttivo e gratificante, le soddisfazioni non mancano e la fortuna è con voi. Cercate, però, di non perdere tempo dietro a questioni banali: siete stanchi e vi basterà poco per capire il perché!

Capricorno – Bisogna agire di più rispetto al passato: datti da fare anche perché l’iniziativa non ti manca e stai andando nella giusta direzione. L’ottimismo c’è, ma cerca di uscire di più!

Acquario – Oggi le persone che vi circondano si fidano di più di voi. E di conseguenza voi vi sentite più liberi anche nel parlare. Cercate solo di rilassarvi di più: che ne dite di dedicarvi a un vostro hobby?

Pesci – Oggi la vita vi sembra un film: non prendetevi troppo sul serio, lasciate correre le cose. Ma bisogna riposare un po’ di più per ritrovare l’energia e la stabilità di sempre, forza!

