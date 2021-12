Oroscopo di Barbanera 20 dicembre: buon inizio settimana questo lunedì

Ariete (21/3 – 20/4) – Se in casa fervono i preparativi per il Natale sempre più vicino, potreste cominciare a dare una mano, oltre che parlare e suggerire.

Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna in sestile a Urano, arriva anche una ventata di sano romanticismo. Alcune vostre idee prendono il via e vi condurranno in alto.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Sarete messi alla prova da alcuni piccoli timori del tutto infondati. Seguite la vostra strada e non fatevi fuorviare da altre chiacchiere.

Cancro (22/6 – 22/7) – Attenzione alle parole di troppo per via dell’opposizione lunare con Mercurio. Buona la fantasia, grazie a Urano: non vi farete cogliere impreparati.

Leone (23/7 – 23/8) – Vorreste evitare la solitudine, magari solo un istante, dato che si avvicina il Natale. Cercate di stringervi davanti ai simboli tradizionali.

Vergine (24/8 – 22/9) – Fate ricorso alla determinazione e alla volontà, se vi troverete a dover affrontare situazioni stressanti. Il sestile della Luna vi darà una mano!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con la disarmonia lunare vi riesce difficile fidarvi di alcune sensazioni. Andando contro il vostro sentire, però la sorpresa è dietro l’angolo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Avete nuove idee che vorreste concretizzare al più presto. Chiedete il parere di un esperto, anzi sarebbe preferibile confrontare più opinioni.

Sagittario (23/11 – 21/12) – A chi vi appesantisce la giornata con pronostici poco fausti, voi risponderete per le rime, grazie al Sole in ottimi rapporti con papà Giove.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La bravura e la drammaticità salgono alle stelle, con il trigono di Mercurio a Urano, tanto da sopperire alla grande all’opposizione lunare.

Acquario (21/1 – 19/2) – Metterete in risalto le vostre abilità esecutive, con il Sole in sestile a Giove. Meglio così, se stavate aspettando una piccola promozione.

Pesci (20/2 – 20/3) – Ancora per due giorni la Luna fa il tifo per voi, ma se non ci dedicate un pizzico d’impegno, non sarà comunque facile portare a termine la relazione.

