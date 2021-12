Novità in arrivo per Dazn: confermato lo stop alla doppia utenza

Presto ci saranno delle novità per gli utenti di Dazn: a partire dalla prossima stagione non ci sarà più la possibilità di usare lo stesso abbonamento in contemporanea su due dispositivi.

Dazn ha confermato lo stop alla doppia utenza: a partire dalla prossima stagione per gli utenti non ci sarà più la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente.

La notizia, già trapelata nell’ultimo periodo, ora è stata confermata. Il motivo di questa decisione è legato al fatto che la funzionalità della doppia utenza è stata usata senza seguire le regole del servizio.

Veronica Di Quattro, chief revenue officer Europe di Dazn, ha spiegato i motivi della decisione. “Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile” ha affermato Di Quattro a Milano Finanza.

La chief revenue officer ha dichiarato che, data la possibilità di “vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi”, è emerso dal monitoraggio dell’azienda che tale funzionalità viene “sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze”. Per questa ragione che è diventato necessario un cambiamento, previsto con molte probabilità per la prossima stagione. Ci sarà, tuttavia, un’eccezione nel caso ci siano due dispositivi collegati allo stesso indirizzo IP (nella stessa abitazione).

È stato ideato un nuovo pacchetto per poter usare l’abbonamento su dispositivi diversi: come spiegato da Di Quattro, verranno introdotti “abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare” nella volontà di continuare ad offrire un’offerta sensibile agli utenti.

Nell’ultimo periodo si era già parlato della possibilità di questa decisione da parte di Dazn, con varie polemiche. Secondo le voci, il servizio avrebbe dovuto apportare le modifiche a partire da metà dicembre ma l’azienda ha rassicurato gli utenti spiegando che non sarebbe stata introdotta nessuna modifica durante la stagione in corso.

