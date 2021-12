monte-alagna,-un-ragazzino-di-15-anni-muore-dopo-una-caduta-sugli-sci

Monte Alagna, un ragazzo di 15 anni è morto dopo esser stato ricoverato all’ospedale Maggior di Novara in seguito ad alcuni traumi subiti per una caduta sulle piste da sci in Valsesia in provincia di Vercelli.

L’incidente è accaduto nella giornata del 18 Dicembre 2021, sulla pista di rientro che va da Pianalunga sino alla pista d’Alagna. Il ragazzino è stato subito trasportato d’urgenza tramite l ‘elisoccorso in seguito ai gravi traumi subiti.

I medici hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo è morto a causa delle lesioni subite al capo, nella caduta il ragazzino ha sbattuto con violenza la testa sulla pista ghiacciata.

L’incidente è avvenuto alle 10 del mattino, proprio quando le piste erano nelle condizioni migliori, il ragazzo era con un gruppo di sciatori, quando è intervenuto il personale del comprensorio purtroppo era già primo di conoscenza.

Non appena sono giunti i soccorsi, i medici hanno cercato di rianimarlo, visti i segni di evidente incoscienza è stato subito trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Il direttore amministrativo della struttura, Andrea Colla, ha dichiarato di essere a completa disposizione delle forze dell’ordine per riuscire a capire quanto è accaduto nell’incidente.

Gli impiegati della struttura, così come tutti i famigliari e gli amici del ragazzo si sono stretti alla famiglia del 15enne scomparso a causa dell’incidente. Il lutto improvviso non sarebbe dovuto accadere, nella pista dell’Alagna non erano mai capitati degli incidenti così pericolosi e gravi.

Circa 15 o 20 anni fa accaddero degli incidenti mortali in condizioni diverse, strettamente legati alle valanghe o ad errori commessi nel tracciato della pista, nonostante tutto il direttore della struttura si augura che la magistratura riesca a fare chiarezza sull’accaduto.

Monterosa 2000 si è stretto intorno alla famiglia del ragazzo, dichiarando di non avere parole per l’accaduto, le indagini in corso cercheranno di capire la dinamica dell’incidente e soprattutto tenteranno di risalire alle responsabilità che hanno causato l’incidente mortale dove il ragazzo ha perso la vita in maniera improvvisa e inaspettata.

