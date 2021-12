milan-napoli-0-1,-decide-un-gol-di-elmas:-tabellino-e-highlights

I partenopei passano a San Siro. Annullato un gol di Kessié nel finale

Milan-Napoli, tabellino e highlights – Basta una rete al Napoli di Luciano Spalletti per agganciare i rivali del Milan in classifica, dopo averli battuti con il vantaggio minimo a San Siro in una condizione di emergenza per tutto lo spogliatoio partenopeo. I rossoneri allenati da Stefano Pioli si fanno invece sorprendere già al 5’ del primo tempo, quando la formazione ospite va in vantaggio su calcio d’angolo grazie a un colpo di testa di Elmas, con il macedone che viene servito perfettamente dal polacco Zielinski e sorprende Maignan sul primo palo. I rossoneri con Ibrahimovic davanti e la coppia Messias-Krunic sulle fasce non riesce però a trovare il pareggio, nonostante la difesa azzurra sia in emergenza, priva soprattutto di un giocatore come Koulibaly nel suo reparto arretrato. Pioli allora ci prova nel secondo tempo, inserendo al 63’ Giroud, appena recuperato, Saelemakers e Castillejo, anche se i subentrati non riescono a incidere sul match. Al 90’ l’episodio che può cambiare tutto, con la rete di Kessié dopo una serie di rimpalli, ma il gol dell’ivoriano viene annullato dal Var consultato dall’arbitro Davide Massa per una posizione di fuorigioco nel corso dello sviluppo dell’azione. Scade il tempo e arriva il triplice fischio, con le pretendenti che rimangono così a quattro punti di distanza dai nerazzurri e l’Inter di Simone Inzaghi che, con una gara di anticipo, può già festeggiare il titolo simbolico di campione d’inverno.

Milan-Napoli 0-1: Tabellino e Highlights Reti: Elmas 5' Milan (4-2-3-1): Maignan, Touré, Romagnoli, Tomori, Florenzi (Kalulu 86'), Kessié, Tonali (Bennacer 78'), Krunic (Saelemaekers 63'), Brahim Diaz (Giroud 63'), Messias (Castillejo 78'), Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli

Allenatore: Stefano Pioli Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Malcuit, Demme (Lobotka 54’), Anguissa, Elmas (Ghoulam, 86’), Zielinski (Ounas 78’), Lozano (Plitano 77’), Petagna (Mertens 77’).

Allenatore: Luciano Spalletti Arbitro: Davide Massa Ammoniti: Di Lorenzo, Malcuit. Espulsi: – Highlights QUI

