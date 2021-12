Marco Mengoni: quella volta che suo padre lo colpì con “dure parole”

Marco Mengoni ha pronta una trilogia di dischi, nei quali ha deciso di confessarsi come mai aveva fatto. Il primo album, “Materia (Terra)”, è già stato anticipato dai singoli “Ma stasera” e “Cambia un uomo”. Marco si è ricollegato al proprio passato. Per questo è sparito per un po’ dai radar. Si è rifugiato nella città dov’è cresciuto, e si è ricaricato grazie alla propria famiglia.

Intervistato da Sorrisi e Canzoni, il cantante Marco Mengoni ha ammesso di non aver mai parlato pubblicamente della propria famiglia per paura. “Negli ultimi anni penso di essermi tolto di dosso un sacco di paure che in qualche modo mi portavano a tenere la famiglia lontana dalla mia vita pubblica”, ha confessato Marco.

Marco e il rapporto speciale con la sua famiglia

Marco ha sempre potuto contare su sua madre e suo padre. E anche sui suoi nonni. “Nei momenti belli in cui la mia vita ha smesso di essere, tra virgolette, normale, loro ci sono stati… Le radici servono a questo, a tenere i piedi per terra”, ha sintetizzato il cantante. Ecco perché ha chiamato il suo nuovo album “Materia (Terra)”. Perché le radici per Megoni sono tutto. A sua madre deve per esempio l’amore per il canto, per la musica soul e gospel. E a suo padre?

Tempo fa, in occasione del primo maggio, festa dei lavoratori, Mengoni postò su Instagram una foto con un uomo. La didascalia recitava: “Quest’uomo è mio padre“.

Le dure parole del padre di Marco Mengoni

Sempre in quel post, il cantante dichiarava di essere diventato sempre più grande e forte grazie al genitore, ai suoi preziosi insegnamenti. Ha poi ricordato il giorno in cui ha deciso che avrebbe lasciato casa, e la risposta di suo padre. Da quel momento in poi, fra Marco e suo padre si è aperta una sorta di sfida. Il genitore gli offrì frasi “dure, quasi distaccate”… Ma dopo molti anni Marco ha capito il senso di quelle parole.

Oggi il trentaduenne di Ronciglione ha imparato ad apprezzare la solidità e la serietà di suo padre. Ha compreso il valore di quella durezza. E dunque, ora, lo ringrazia per quelle parole.

E quali erano queste parole? Eccole: “Se la tua decisione è andar via di casa, io non posso fermarti, ma quando uscirai da quella porta te la dovrai cavare da solo, perché la scelta è tua”. Inizialmente Marco Mengoni interpretò male quelle parole del padre: ne soffrì. Ma adesso è tutto diverso. Perché? Perché gli hanno insegnato il valore e la bellezza dell’indipendenza.

