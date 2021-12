GF VIP: cominciano già a flirtare Soleil e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, nuovo concorrente della casa del Grande Fratello VIP, ha un debole per Soleil Sorge, pare lampante. Nemmeno il tempo di ambientarsi, e già si è lanciato alla conquista dell’influencer italo-americana.

E forse l’attrazione non è del tutto univoca. Anche Soleil sembra contenta di avere Alessandro intorno. Di notte, per esempio, i due sono già stati appiccicati, a letto. E dopo quella prima dormita insieme, dunque, si sono svegliati abbracciati. Lui, ancora mezzo rintronato dal sonno, le ha persino stampato un bel bacio sul collo. I commenti sono poi arrivati nel pomeriggio. Soleil e Alessandro erano in compagnia di Giacomo Urtis, e hanno discusso di come avevano trascorso la notte…

Abbracci notturni nel letto di Soleil

“Ma come, eravamo davvero avvinghiati?”, ha domandato la Sorge. “Diciamo che non me ne sono accorta del tutto, o meglio, avevo il dubbio se fosse successo realmente o fosse parte del sogno che ho fatto. Però ammetto che è stato piacevole.” E quindi, la ragazza ha gradito? Non è chiaro, specie ascoltando la battuta successiva: “Ho toccato per capire se fosse vero o un sogno. Il fatto è che stavo sognando di essere con un’altra persona e quindi non capivo”.

Alessandro non si è scomposto. Anzi, ha continuato il suo corteggiamento. “Però non è bellissimo se mi dici che nel sogno non ero io”, ha commentato in un primo momento. Dopodiché ha corretto il tiro: “Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia…”

E cos’è successo la seconda notte fra Soleil e Alessandro?

Dopo questa prima esperienza di sonno condiviso, i due hanno replicato anche la notte seguente. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto… Sul web il pubblico si è già diviso. Per molti Soleil non sta mostrando alcun interesse per il bell’Alessandro, e quindi lui sbaglia a lanciarsi e a insistere. Per altri, invece, il feeling è innegabile.

Intanto qualcuno ha riproposto alcune immagini in cui si vede bene come Basciano, nottetempo, abbia provato ad abbracciare la ragazza. Nel video si capisce che Sorge reagisce con fastidio: gli sposta via il braccio, per non essere toccata.

