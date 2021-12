firenze,-usano-spray-al-peperoncino-per-un-furto:-evacuano-la-discoteca

Firenze, presso il locale “Otel” alcune persone hanno cominciato a tossire e a lacrimare, molte persone stavano trascorrendo la serata nel locale in via Generale dalla Chiesa.

Sembra che qualcuno intorno alle 3.30 della notte abbia cominciato ad utilizzare dello spray al peperoncino nel bel mezzo della sala, tutti coloro che si trovavano al centro della pista sono stati subito soccorsi dal personale del 118.

Nessuno dei presenti ha riscontrato gravi ferite, infatti secondo alcune testimonianze sembra che l’azione di utilizzare lo spray al peperoncino sia stata pensata per eseguire un furto da 3 uomini incappucciati, i quali si sono intrufolati nella sala da ballo.

Secondo alcune testimonianze sembra che i tre uomini incappucciati abbiano utilizzato lo spray al peperoncino con l’unica intenzione di derubare tutti coloro che erano presenti nel locale.

Subito dopo tutti i presenti sono stati evacuati in maniera ordinata dal locale Otel, grazie alla collaborazione del personale di sicurezza, il qua le ha subito aperto le porte per far defluire i presenti e permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.

Sempre nel mese di Novembre con lo stesso modus operandi, all’interno di una discoteca di Milano, esattamente il Lime di via Massarani nella notte tra Venerdì 26 e Sabato 27 Novembre 2021 una ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dopo l’utilizzo di spray al peperoncino.

L’aggressione con lo spray al peperoncino è avvenuta intorno all’una di notte, dove il Comando provinciale dei Carabinieri ha individuato delle persone non ancora identificate, le quali hanno utilizzato lo spray al peperoncino nella sala da ballo.

Tutti i presenti e i frequentatori del locale, sono scappati via nel frattempo una ragazza 21enne è stata colpita in maniera violenta dallo spray al peperoncino, per poi accusare un malore, sul posto è giunta un’ambulanza e un’auto medica del 118 per soccorrere gli eventuali feriti. La ragazza 21enne è stata subito trasportata al pronto soccorso con Codice Verde, per poi essere trasferita al Policlinico per effettuare altri accertamenti.

I Carabinieri stanno continuando ad indagare sulle aggressioni perpetrate da ignoti, tramite l’utilizzo dello spray al peperoncino in diverse discoteche della provincia.

