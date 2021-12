Ecco cosa è successo a Lindsey Witte di Vite al Limite: ultimi aggiornamenti sulla sua situazione dopo il reality show.

Nell’ottava stagione di “Vite al limite”, la 39enne Lindsey Witte è stata al centro del secondo episodio. Descrivendo nel dettaglio una storia che includeva un fidanzato violento, un padre problematico e una passione per il cibo (“C’è sempre stato per me quando nessun altro c’era”, racconta al pubblico dello show), la giovane donna ha ammesso di lottare con un corpo che sembrava di deluderla.

“Per come è il mio corpo ora, sento che è un miracolo che mi sveglio ancora ogni mattina”, dice all’inizio dell’episodio. Pur ammettendo che le cose dovevano cambiare perché aveva paura di morire o di perdere suo marito Paul, per lei non è stato facile scegliere di cambiare quel ritmo di vita e le sue abitudini.

Eppure, con sollievo di tutti – e ispirando molti – la Witte è diventato un esempio positivo all’inizio dell’ottava stagione. Dopo aver visitato il medico residente dello show a Houston, il Dr. Now, si è impegnata a fare dei cambiamenti in modo da potersi qualificare per un secondo intervento chirurgico per la perdita di peso della manica gastrica.

La nuova vita di Lindsey Witte di Vite al Limite

Questi cambiamenti includevano il trasferimento a Houston e la perdita di una notevole quantità di peso in tempi relativamente brevi. Anche se inizialmente non ha ottenuto buoni risultati con il programma di dieta, si è qualificata per l’intervento chirurgico entro la fine dell’episodio. Nonostante le complicazioni dovute al tessuto cicatriziale, ha superato bene l’intervento chirurgico, si è ripresa e ha iniziato la strada del successo con la dieta, un programma di esercizi e la psicoterapia.

L’episodio è andato in onda l’8 gennaio 2020, quasi due anni fa. Quindi è naturale chiedersi cosa sia successo a Witte e dove si trovi ora. Lei e suo marito stanno bene? È riuscita a raggiungere il suo peso forma? Ecco cosa sappiamo. Intanto, vi diciamo che lei e Paul hanno divorziato, ma lei continua a progredire nel suo percorso di perdita di peso. Lindsey Witte, che attualmente si fa chiamare Lindsey Kay, continua a documentare il suo viaggio nella perdita di peso sui social media, incluso un gruppo privato su Facebook chiamato Second Chance Success – The Real Lindsay Witte.

“Ho ancora un po’ di strada da fare, quindi devi solo continuare ad andare avanti” – ha spiegato in uno dei suoi ultimi post – “Devi cambiare le cose e rimanere davvero, davvero positivo. È un viaggio, non ha una soluzione rapida”. Come sanno coloro che hanno visto l’episodio, Paul ha lottato con i suoi problemi di dipendenza, nel suo caso con l’alcol. In molti si domandano se ci sarà uno spin off e un ritorno a Vite al Limite di Lindsay Witte. A quanto pare sì, ma non sappiamo ancora quando.

