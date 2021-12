caccamo,-muore-un-giovane-di-33-anni-lo-stesso-giorno-di-suo-fratello

Caccamo, un giovane di 33 anni Giovanni Galeone è morto nella sua casa in maniera improvvisa, il malore lo ha stroncato non lasciandogli scampo, i medici del 118 sono intervenuti ma purtroppo per il giovane 33enne non c’è stato nulla da fare.

Il decesso è stato registrato per cause naturali, tutta la città e vicina alla famiglia del giovane, esattamente 20 anni fa era morto suo fratello in un incidente, morì colpito da un cavallo esattamente il 19 Dicembre del 2001.

L’intera comunità di è stretta intorno alla famiglia, sembra che la scomparsa del giovane 33enne sia riconducibile ad un malore improvviso, dopo essersi sentito male a causa di un malore improvviso.

I soccorritori del 118 hanno provato invano a rianimare il giovane 33enne, ma purtroppo Giovanni Galeone non ce l’ha fatta, scomparendo lo stesso giorno nel quale 20 anni fa morì suo fratello a causa di un trauma.

Durante lo scorso Gennaio una ragazza 17enne è stata trovata morta in un burrone, sembra che il fidanzato 19enne della ragazza abbia aiutato i Carabinieri a trovare il luogo dove si trovava il corpo della ragazza 17enne.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 15enne morto dopo aver mangiato sushi: ristorante sotto sequestro

Caccamo, Giovanni Galeone 33enne è morto nello stesso giorno in cui morì suo fratello 20 anni fa

Il ragazzo 19enne si è presentato nella caserma dell’Arma dei Carabinieri con suo padre e un avvocato, sin da subito ha chiesto di parlare con gli agenti per poi condurli in una zona di campagna dove è stato ritrovato il cadavere della sua fidanzata.

La ragazza 17enne era Roberta Siragusa la quale fu ritrovata senza vita nelle campagne della città, proprio nella zona di Monte San Calogero, il corpo della ragazza ha riscontrato alcuni segni di bruciatura.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: È morto Kangol Kid: il rapper degli UTFO stroncato da un cancro al colon

I Carabinieri hanno subito raggiunto il posto con il fidanzato 19enne, per poi trovare la ragazza 17enne senza vita nella contrata Monte Rotondo, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della SIS per eseguire alcuni rilievi.

Anche i Vigili del Fuoco hanno collaborato per lo sgombero dell’area sino a collaborare con il Magistrato per riuscire a capire le dinamiche dell’incidente. Gli investigatori hanno ascoltato il ragazzo 19enne per riuscire a capire la dinamica facendo emergere degli elementi utili per le indagini condotte dalla Procura.

The post Caccamo, muore un giovane di 33 anni lo stesso giorno di suo fratello appeared first on Ck12 Giornale.